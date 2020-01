Kicillof resignó un poco pero consiguió su reforma tributaria

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió esta noche en ley el proyecto impositivo 2020, con modificaciones introducidas por la oposición en el Senado en el impuesto inmobiliario urbano y la alícuota de las actividades portuarias, entre otras.



Tras la sanción de la norma, el gobernador Axel Kicillof dijo, a través de una serie de tuits, que no está de acuerdo con las modificaciones introducidas a la Ley Fiscal en el Senado pero que fueron admitidas porque era "fundamental" tener la norma.



"Acaba de aprobarse en la Legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que mantenía -como el original- la recaudación del año pasado en términos reales pero agregando segmentación y progresividad", explicó.



Expuso que de ese modo la Provincia "recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen" y apuntó que "agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios".



"En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos", remarcó.



Cuestionó que en el Impuesto Inmobiliario Urbano se haya establecido un descuento mayor por pago en una cuota "para el segmento de los más grandes propietarios" y se haya reducido la la tasa de Ingresos Brutos "para los operadores de cable, para los importadores y exportadores".



"Todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados", subrayó el mandatario y consideró que fue "decisión política" de Cambiemos dado que "cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron".



"Nuestro gobierno tiene prioridades distintas", opinó y se comprometió: nosotros seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral", finalizó.



El proyecto impositivo enviado ayer por Kicillof había sido aprobado sin modificaciones esta tarde por la Cámara de Diputados provincial, tras lo cual fue girado al Senado para su aprobación, lo que finalmente ocurrió, aunque con modificaciones.



Los cambios están referidos a la alícuota de puertos, que se redujo en un 50% con respecto al proyecto enviado; se bajó de 3 a 2% la alícuota de Ingresos Brutos a los operadores de TV por cable y se redujeron a solo 700 mil las partidas alcanzadas por el incremento del 75% en el Impuesto Inmobiliario.



De inmediato, la iniciativa fue devuelta a la Cámara baja provincial, que la convirtió en ley pasadas las 22.30.



Con respecto al Inmobiliario, se incluyó en el tope del incremento del 55% a viviendas de hasta 1.712.750 pesos y se amplió el porcentaje de bonificación por el pago en una cuota de los impuestos, del 25% al 35%.



En lo que respecta a Ingresos Brutos, se bajaron las alícuotas para la televisión por cable, del 3 a 2%, similar al actual; se bajó la alícuota para elaboración de vinos del 5 al 4% y se redujeron las alícuotas para servicios notariales y de contabilidad del 4% y el 4,5% según facturación al 3,5% y 4% según facturación.



La alícuota a las actividades en las terminales portuarias había sido un punto cuestionado por los diputados de la oposición durante esta tarde, por considerar que los incrementos previstos ponían en desventaja a los puertos bonaerenses con respecto a otros de provincias limítrofes y el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.



Finalmente, en el proyecto aprobado en el Senado esta noche los legisladores de la oposición lograron que esas alícuotas se redujeran en un 50%.



La iniciativa volvió a la Cámara de Diputados bonaerense para su aprobación, lo que ocurrió pocas horas después.



El presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, al hablar en la sesión, reconoció que "no es un impuestazo, pero sí una desmesura en algunos temas y no podíamos permitir, a partir de la mayoría que tenemos (en la Cámara) aprobar esa desmesura, por lo que frenamos la desmesura".



"No estamos conformes con la ley, hubiésemos preferido que no se ataque tanto a la producción agrícologanadera", apuntó.



El legislador del mismo bloque Juan Pablo Allan afirmó que "entendíamos que no tenía progresividad, pensamos que el esfuerzo estaba mal repartido en el primer proyecto en especial en el impuesto inmobiliario, donde estaba involucrada la mayor parte de la clase media, que recibe aumentos por todos lados y lo fuimos mejorando con cada modificación. Quiero rescatar lo que conseguimos".



"Ahora el inmobiliario tiene un escalonamiento mucho mejor al proyecto original y destaco que todas las partidas tengan un beneficio por el pago anual que ahora será del 25% y no del 20%", detalló, y remarcó que "la ley hoy está más equilibrada, y en nuestro rol de oposición actuamos con la responsabilidad que la gente nos exige".