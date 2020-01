Kevin Spacey se sacó de encima una demanda por abuso sexual

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El actor Kevin Spacey llegó a un acuerdo con los herederos de un masajista que lo había acusado de abuso sexual y se cerró la causa que debía ir a juicio en un tribunal federal en junio de 2020, informó hoy el medio especializado Variety.



El querellante era un masajista fallecido en septiembre pasado, que había alegado que Spacey lo obligó a agarrar sus genitales e intentó besarlo durante una sesión de masajes que se desarrolló en la casa del actor en Malibú en octubre de 2016, informó el medio.



El masajista que acusó a Spacey falleció el 6 de septiembre pasado y el actor llegó a un acuerdo con sus herederos, que ayer desestimaron la demanda, para cerrar la causa.



El escándalo por casos de acoso y abuso sexual estalló contra el actor de “Belleza americana” y “House of Cards” en noviembre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp (actualmente miembro del elenco de “Star Trek: Discovery”), afirmó que Spacey intentó forzarlo a tener sexo cuando tenía 14 años, en la década del 80, aunque Rapp en junio de este año desestimó continuar la demanda.



Al caso Rapp siguió la denuncia del actor mexicano Roberto Cavazos, al que se agregaron ocho miembros del staff de “House of Cards”, serie que Spacey protagonizó entre 2013 y 2017.



Las denuncias contra el dos veces ganador del Oscar llegaron también desde Londres por seis casos de acoso sexual que se desarrollaron en el Reino Unido, donde Spacey fue director artístico del teatro Old Vic en Londres entre 2003 y 2015.