Empieza otro campeonato del Turismo Carretera, pero sin Matías Rossi

El popular Turismo Carretera iniciará este domingo 16 en Viedma la 38va. edición de su campeonato, con una ausencia significativa, la del campeón 2014, Matías Rossi, quien correrá en el Stock Car Brasileño, además de cambios importantes de chasistas y motoristas en diferentes equipos.



Luego de 259 competencias, 25 victorias en finales, 65 en series y 38 pole positions, el campeón 2014, el bonaerense Rossi (Ford), no estará esta temporada en el TC, categoría que lo vio debutar en 2003.



El oriundo de Del Viso apostará a seguir su carrera en el automovilismo brasileño, conduciendo un vehículo de la marca japonesa Toyota, teniendo como compañero de equipo al paulista Rubens Barrichello, ex Fórmula 1 con Ferrari.



El cuatro veces campeón, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) perderá a Federico Benavídez, quien hasta la última fecha del 2019 fue el encargado del auto. En el staff técnico se mantendrá su padre Alberto a la cabeza de todo el conjunto de chasis y motor, ítem en el que también trabajará Lucas Alonso.



El rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet), tras pelear el título en 2019, continuará dentro del JP Carrera con la ingeniería de la familia Kissling y motorización de Claudio Garófalo. Utilizará el mismo Chevrolet del año pasado.



Por su parte, el santafesino Facundo Ardusso (Torino) seguirá en el equipo Renault Sport Torino Team, que incorporó a Marcelo Ambrogio y su grupo (Cristian Galasso y Alejandro Saparrat) en el área técnica. El motorista seguirá siendo Claudio Garófalo.



Christian Ledesma (Chevrolet) permanecerá dentro del equipo Las Toscas, aunque cambiará de auto. El marplatense conducirá el vehículo que corrió Guillermo Ortelli en la primera parte del campeonato 2019. Como chasista, Maxi Juárez y Carlos Serpero reemplazarán a Ricardo Gliemmo, mientras el motor lo preparará Claudio Garófalo.



El bonaerense Guillermo Ortelli (Chevrolet) volverá a contar en el auto del JP Carrera con la motorización de Ezequiel Giustozzi, con quien ya trabajó, tras alcanzar el título en 2016. El piloto, oriundo de Salto y siete veces campeón de la categoría, dejó a Rodrigo Agut.



Si bien el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), junto al equipo JP Carrera, habían solicitado el pase a Chevrolet en 2020, el mismo le fue otorgado, pero para hacerlo a partir desde 2021. Entonces, el bonaerense seguirá con Dodge y Ezequiel Giustozzi como motorista, más el trabajo técnico de Edgardo Iturrarte y la familia Kissling.



Tras desvincularse del Uranga Racing, el arrecifeño Luis "Josito" Di Palma (Dodge) seguirá corriendo con la marca, aunque alistado por el equipo de la familia Impiombato, con motorización de Claudio Garófalo y asistencia técnica de Fabián Fuentes.



Uno de los debutantes que tendrá el TC será el balcarceño Diego Ciantini (Torino) campeón 2019 del TC Pista, que tripulará un Torino del Renault Sport Team, con ingeniería de Marcelo Ambrogio y su grupo de trabajo con Claudio Garófalo como motorista.



Desvinculado de Marcelo "Machete" Esteban, el entrerriano Mariano Werner (Ford) pasará a contar con la motorización de Agut y Ulises Armellini seguirá atendiendo el auto. Todas las tareas serán regenteadas por Marcelo y Alejandro Occhionero, a quienes se sumó Marcos Laborda como director general.



Además se construirá otro Ford para correr Leonel Pernía (Torino) no seguirá en el Maquin Parts y el tandilense se incorporó al equipo de Walter Alifraco, quien -en principio- se encargará de la atención técnica, aunque no se descarta sumar un ingeniero, con la motorización, también, de Claudio Garófalo.



Juan Bautista de Benedictis (Ford) dejó al Gurí Martínez Competición, debido a la exclusividad que pidió su ex compañero Mauricio Lambiris. El necochense recaló en el Maquin Parts Racing, con una unidad que supo utilizar Mauro Giallombardo, durante su paso por la escuadra venadense en 2016.



El balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) se mantendrá dentro del equipo Las Toscas, aunque cambiará de Chevrolet. El bonaerense se subirá al automóvil que manejó Ortelli en la primera parte del campeonato 2019, y el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) continuará en el Dole Racing.



Norberto Fontana (Chevrolet) se desvinculó de Walter Alifraco y adquirió el Chevrolet campeón de TC Pista con Diego Ciantini, con atención en Arrecifes de Guillermo Cruzetti y el asesoramiento del Centro Tecnológico Canapino. Mientras, el loberense Mariano Altuna (Chevrolet) volverá a conducir un 'Chivo', que seguirá en el equipo de Walter Alifraco.



Emanuel Moriatis (Ford) ya no tendrá la técnica de Carlos Serpero e incorporó la ingeniería de Federico Raffo, quien durante los últimos años estuvo ligado a Omar Martínez, con motores de Agut.



Las filas de Ford contarán como principales actores al chaqueño Juan Manuel Silva, al juninense Gabriel Ponce de León, al mendocino Julián Santero, al porteño Alan Ruggiero, al saltense Juan Pablo Gianini y al entrerriano Nicolás Bonelli, entre otros.



Dodge estará apuntalado por el loberense Jonatan Castellano, el bonaerense de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco, al entrerriano Martín Ponte, al arrecifeño Nicolás Trosset y al bonaerense de Saladillo, Juan Bruno.



Por el lado de Torino estarán el oriundo de Lanús, Emiliano Spataro, el sanjuanino Facundo Della Motta, el msionero Carlos Okulovich, el neuquino Juan Cruz Benvenuti, el chubutense Marcelo Agrelo y el bonaerense Gastòn Ferrante.



Mientras que en Chevrolet seguirán siendo protagonistas el piguense Sergio Alaux, el porteño Christian Dose, a quienes se suma el bonaerense de Benito Juárez, Juan José Ebarlín.