El poker en la cultura popular

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El poker es el juego de cartas más famoso del mundo. Su popularidad se debe a la gran cantidad de representaciones que podemos encontrar en la cultura popular. Desde películas, series de TV y música hasta pinturas cuya temática principal es el poker. Las referencias son infinitas. Este juego, que comenzó en Estados Unidos a principios del siglo XIX tiene, en realidad, sus raíces en el As-Nas, de origen persa. Durante un tiempo se jugó con la baraja inglesa de 52 cartas, y allí se encontraron muchas variantes del juego.

En los años setenta se volvió extremadamente popular. Esto se debe a algunas modificaciones y desarrollos que se le hicieron al juego original. Además, las series de torneos y, particularmente, la Serie Mundial de Poker fomentó su popularidad. Este evento se celebra todos los años en la mítica ciudad de Las Vegas. Si bien la ciudad, construida en el desierto de Nevada, Estados Unidos, tuvo su primer casino en 1931, no fue hasta la construcción de ¨the strip¨ - la avenida más importante-, y los diversos complejos hoteleros, que ganó popularidad. Hoy en día, la ciudad aún conserva esta área con los casinos más antiguos. Pero también tiene una zona nueva en donde están los hoteles-casinos más famosos, a semejanza e imitación de grandes ciudades como Nueva York, París o Roma, junto con otros entretenimientos: espectáculos teatrales, circos, conciertos de rock, eventos deportivos, muestras de arte y locales de ropa. Esta ciudad ha sido escenario de un sinfín de películas, y lugar de visita, casi obligada, de todas las estrellas del entretenimiento.

El cine

La forma más popular de representación es, por supuesto, el cine. Las apuestas y los casinos son parte de la cultura norteamericana, y la industria del cine muchas veces produce y exporta su idiosincrasia, y con ella el mundo del poker, al resto del mundo. Muchas de estas películas tienen su origen en el Viejo Oeste y desarrollan personajes-estereotipos como ¨el valiente¨ o ¨el ladrón de ganado¨ que no logra estresarse por una partida de poker, etc.



En su versión elegante, clásicos como ¨Casino Royale¨ ya forman parte de los íconos de la cultura popular cinematográfica y el poker. Otras películas como ¨El hombre del brazo de oro¨, son parte del legado del cine clásico de Hollywood de los años cincuenta, en la que el cantante Frank Sinatra es uno de los protagonistas.

Por otro lado, otro filme que muestra el juego y que tuvo una repercusión muy importante es ¨Titanic¨. Esta película es una de las más taquilleras del mundo. Si bien no está enfocada en el juego, es importante destacar que aparece reiteradas veces en la película.

Las series de televisión

Si bien el cine todavía sigue siendo la expresión más popular de las costumbres y las formas de vida de las personas, las series de televisión ganan terreno. En este sentido, son muchas las series que han mostrado a sus personajes aprendiendo o jugando al poker.

Programas como “Friends” tuvieron al menos un capítulo en el que todos los personajes juegan al poker. Otro ejemplo es Curb your enthusiasm, que sacó un capítulo en el que los personajes jugaban una partida. Incluso uno de los actores de la serie, Cheril Hines, es un entusiasta del juego en la vida real.

Las artes visuales

¿Quién no recuerda la obra en la que se ven varios perros jugando al poker? La pintura, que tenía fines publicitarios, fue parte de un proyecto mayor. Una serie de pinturas con un mismo tema: animales realizando actividades humanas. Entre ellas, el poker. ¨Dogs playing poker¨ tuvo millones de reproducciones y es una imagen realmente famosa en la cultura popular. Si bien muchas personas pueden reconocer esta imagen, no todos conocen a su creador Cassius Marcellus Coolidge, pintor y publicista norteamericano.

La música

Dentro de la música popular podemos encontrar miles de canciones que mencionan, de una forma u otra, el mundo del poker. Algunas, a través de sus letras, tienen expresiones que alguna vez fueron acuñadas exclusivamente para el juego, y que luego se volvieron expresiones populares a las que se recurre constantemente en la industria musical.

Además, los jugadores de poker sostienen que una música relajante puede ayudar a la concentración antes de una partida o torneo de gran importancia. Hay tantas canciones que tratan esta temática que es imposible enumerarlas todas. Desde ¨That was a crazy Game of Poker¨ de O.A.R, ¨Viva Las Vegas¨ de Elvis Presley, ¨Ace of Spades¨ de Motorhead, hasta ¨She´s got the Jack¨ de ACDC o ¨Poker Face¨ de Lady Gaga. Todo depende del estilo que se prefiera.



Es imposible rastrear absolutamente todas las referencias culturales en relación al poker, ya que este juego es una parte indudable de la cultura tanto de oriente como de occidente. Y no hay dudas que las artes, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento han ayudado a que el juego gane popularidad en estos últimos años.