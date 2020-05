El mito del hitazo mundial escrito por la CIA para la Guerra Fría

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Klaus Meine, líder de la banda alemana Scorpions, negó que la canción "Wind of Change", un gran éxito en 1990, lanzada tras la caída del Muro de Berlín, haya sido una creación de la CIA como propaganda en medio de la llamada Guerra Fría.



El vocalista salió al cruce de una leyenda urbana que volvió a tomar fuerza ante la inminencia del estreno de un podcast en Spotify, conducido por el periodista Patrick Radden Keefe, del diario New Yorker, que indaga en esa teoría, según consigna la agencia DPA.



"A principios de este año hice una entrevista. Creo que su nombre era Patrick Keefe. Él vino desde Nueva York hasta Alemania para hablar conmigo. Es un tipo realmente encantador y, a mitad de la entrevista, me preguntó 'Klaus, ¿has oído alguna vez la historia de que 'Wind of Change' fue escrita por la CIA?'", contó el músico en un programa televisivo.



Y continuó: "Empecé a reírme a carcajadas. Le dije: `¿Así que pensás que estás haciendo una entrevista con un compositor o con un espía?' Fue bastante extraño. Y luego me enteré de la historia".



Aunque afirmó que el podcast está realizado por gente "profesional y creativa", señaló que "la manera en que unen todo parece una serie de Netflix" y aseguró que "la idea es fascinante, entretenida, pero no es verdad en absoluto".



En varias ocasiones, los integrantes del famoso grupo alemán habían contado que esa canción, una de las más famosas de su repertorio, que fue grabada en distintos idiomas, había surgido tras su participación en un festival en Moscú, en 1989, del que también participaron Bon Jovi y Mötley Crüe.



La composición tuvo un gran éxito cuando se la utilizó para musicalizar las imágenes que daban cuenta de la caída del Muro de Berlín y los cambios que se producían en los estados del este europeo.