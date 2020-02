El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi ante la crisis en el Barça

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La rosarina Antonela Roccuzzo hizo apoyo explícito de su esposo, Lionel Messi, mientras el 10 enfrenta una situación tensa con la dirigencia del Barcelona FC que, incluso, podría atentar contra su continuidad en el único club en el que jugó hasta ahora en su carrera profesional.

La esposa del crack publicó en las últimas horas un posteo en sus redes sociales para alentar a su marido y tirar una señal.

"Juntos es siempre mejor", escribió la rosarina en una imagen que muestra a la pareja con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

El cortocircuito de Messi prendió a partir de declaraciones del director deportivo, Eric Abidal, que le desagradaron. Cuando el ex futbolista dijo a la prensa española que "muchos jugadores no estaban satisfechos" para explicar el despido del entrenador Ernesto Valverde, Messi reaccionó de inmediato y contestó de manera inusual en su estilo.

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien".

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", escribió Lionel. Y Antonela tomó nota, y actuó en consecuencia.