El macrismo teme un lawfare como el que lanzó contra Cristina

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde señala que "el Gobierno ataca la independencia de los jueces y va por la impunidad kirchnerista" como respuesta al mensaje en el que el presidente Alberto Fernández dijo el martes sobre "una complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores" durante el macrismo.



"Estas declaraciones del Presidente derrumban los esfuerzos del Estado argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad asumidos en la Presidencia de Cambiemos con total autonomía judicial y con los votos de amplias mayorías en el Congreso", sostuvo la fuerza política opositora en el comunicado.



El documento lleva las firmas de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y del ex senador Miguel Ángel Pichetto, una de las patas peronistas de la coalición que gobernó hasta diciembre último.



"El video de Alberto Fernández sobre la Justicia es de una gravedad inusitada, porque se trata de un ataque directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan para garantizar la impunidad de ex funcionarios procesados y condenados por corrupción, y porque pretende quitarle a Juntos por el Cambio su legitimidad democrática", comienza el texto.



"No podemos tomarlo como un exabrupto: es un video pensado, guionado y filmado con la anuencia del Presidente de la Nación y el sello oficial de la Casa Rosada", señaló Juntos por el Cambio en el comunicado.

El video de @alferdez es un ataque directo a la independencia de los jueces. No vamos a permitir que se construya un relato para controlar las instituciones y consagrar la impunidad de ex funcionarios procesados y condenados por delitos de corrupción. La República no se negocia. pic.twitter.com/J8bDqy86a2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 18, 2020



Allí, afirmó que, "si como ha dicho recientemente, el Presidente cree que no hay presos políticos, entonces no puede respaldar una ofensiva que tiene todo el aspecto de garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, sus funcionarios y otros líderes latinoamericanos investigados y condenados por corrupción en la última década".



Además, Juntos por el Cambio expresó que, "más allá del debate sobre el uso de la prisión preventiva, lo cierto es que, en estos años, avanzaron decenas de causas por corrupción y se lograron condenas importantes".



También, el texto sostiene que las acusaciones de que entre 2015 y 2019 la Argentina "sufrió graves violaciones a los Derechos Humanos y "el Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente", tal como indica el video, "excluye a Juntos por el Cambio del juego democrático y le quita legitimidad como actor político" porque "sólo los gobiernos autoritarios violan los derechos humanos y vulneran el Estado de Derecho".



"¿Realmente piensa el Presidente que el Gobierno de Cambiemos fue autoritario?", se preguntó ese espacio político en el documento.



En ese marco, respondió que el Gobierno de Mauricio Macri "respetó la independencia de la Justicia y el Estado de Derecho con absoluto rigor y compromiso, y colaboró sin presentar excusas cuando los jueces iniciaron investigaciones".



Finalmente, el mensaje de la coalición opositora -titulado "el Gobierno ataca la independencia de los jueces y va por la Impunidad kirchnerista"- puso el acento en los avances que, aseguraron, fueron logrados en materia de transparencia y que "fueron reconocidos internacionalmente por el Grupo Antisoborno de la OCDE, el GAFI y en una contundente mejora del índice de Transparencia Internacional".



Ayer, el presidente Fernández había afirmado que "en los últimos años" el "lawfare se instaló en Argentina" y sostuvo que hubo "una complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores".



"Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos", dijo el Presidente, a través de su cuenta de Twitter.



La publicación del mandatario fue acompañada por un video en el que se afirma que, durante el mandato de Macri, la Argentina "sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y el estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del 'lawfare'".