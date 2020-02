El finde largo termina con poco clima de carnaval

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El último día del fin de semana largo de Carnaval termina con nubes y algo fresco. Sin embargo, no hay probabilidad de lluvias para la región. Por la tarde se espera que la temperatura asciende pero no llegará a los 30 grados y el sol no asomará.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en las primeras horas de este martes bajará hasta los 21 grados; tras el mediodía alcanzará los 28 para finalizar la jornada bastante fría: se esperan entre 7 y 12 grados. Asimismo, las nubes acompañarán en todo momento.

En tanto, la humedad será del 83 por ciento y se espera un viento calmo, con visibilidad de 15 kilómetros por hora y la dirección predominante será suroeste.