Drake deja picando un posible feat junto a Rosalía y explotan las redes

Escrita por: Redacción Rosario Plus

En muy poco tiempo Rosalía ha sabido posicionarse como uno de los personajes mas famosos de la escena musical, trascendiendo su país de origen y siendo adoptada por toda la crema de la movida estadounidense.

Es que cada vez son más las celebrities que comparten momentos con la catalana y lo presumen en las redes sociales: ya pasó con Travis Scott, Kylie Jenner, Demi Lovato y hasta se la ha visto a Rihanna bailando "Con Altura" en una fiesta.

Ahora fue el turno de Drake en caer rendido a los pies de "La Rosalía", que ha compartido una foto en Instagram posando juntos en la presentación de la colección Tokyo Olympic en Nueva York el pasado 5 de febrero, y la ha titulado "La jefa de San Esteban de Sasroviras", el municipio de Barcelona en el que nació la cantante.

Obviamente la imagen y su descripción no han tardado en romper las redes, que en pocas horas casi llega al millón de "me gusta", y los rumores de colaboración entre ambos artistas ya comienzan a resonar.

¿Será esto un adelanto de un nuevo trabajo juntos? No se sabe, pero algunos de los amigos del cantante no han podido evitar mostrar su emoción ante el encuentro, como Romeo Santos que comentó: "Me gusta este combo". Si Romeo, a todos nos gusta.