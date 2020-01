Del Frade calificó el atentado en el casino como "un acto terrorista"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El diputado provincial Carlos Del Frade calificó el ataque al casino City Center en el que un hombre murió baleado como "un acto de terrorismo", porque –infirió– "busca infundir miedo en la población, y dar el mensaje de que cualquiera puede morir asesinado aquí". En ese sentido, apuntó directo a parte de la policía involucrada con economías delictivas, en reacción contra el ministerio de Seguridad provincial.

"El mensaje político es para el ministerio de Seguridad, pero la Justicia también debe laburar en serio alguna vez para sacar de encima estas lacras criminales. Esto implica también a muchos políticos que votaron a los fiscales creyendo en sus buenas intenciones, y terminaron actuando muy mal. Hay que ir a fondo porque esto va mucho más allá de la policía", dijo el legislador del Frente Social y Popular este lunes por Radio2.

Del Frade fue de las primeras voces del arco político en expresarse luego del atentado que estremeció a la ciudad este domingo por la mañana, al conocerse el deceso del hombre baleado. "El asesinato del contador Enrique Elsino, gerente del Banco Nación en la ciudad de Las Parejas, producido el sábado 11 de enero en la zona de fumadores del casino City Center, no tiene, a esta hora de las investigaciones, ninguna connotación especial. Y eso, quizás, lo convierte en un hecho peligrosamente especial. Tirar a matar porque sí no formaba parte de las bandas rosarinas hasta ayer. Parece más un hecho que busca generar terror en la población que otra cosa. Y he allí, entonces, su peligrosidad", expresó en un comunicado.

Por otra parte, se hizo eco de explicaciones del jefe de Policía provincial, Víctor Sarnaglia, quien atribuyó el hecho a bandas criminales, no sin connivencia policial.

“Todo esto es parte de una operación pergeñada por alguien para generar un parate en los cambios profundos que estamos haciendo. Estos cambios no son gratuitos. Cada uno de los hechos que se produjeron y se investigan individualmente son graves. Esta es una organización criminal que se mantiene en el tiempo por medio del terrorismo, la corrupción, el pacto de dinero y la codicia”, dijo Sarnalia. Y Del Frade lo consideró "valiente en esas declaraciones porque está reconociendo que el problema está dentro de la misma policía".

"El mensaje es terrorismo, decir que cualquiera puede morir asesinado en esta ciudad. es un hecho terrorista porque el terrorismo es infundir miedo en la población", concluyó el diputado.