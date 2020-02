Central explicó por qué no rendirá homenaje a Maradona

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La decisión de la comisión directiva de Central de no homenajear a Diego Maradona el sábado próximo, cuando visite el Gigante de Arroyito, "no se debe a su paso por Newell's sino a que Central sólo homenajea a técnicos o jugadores que son del riñón o que se identificaron con el club".



El vicepresidente primero del club, Ricardo Carloni, explicó así los motivos por los cuales el actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata no recibirá el sábado homenajes como los que recibe en todas las canchas argentinas que visita con el "Lobo" platense.



"Maradona será recibido como un técnico más que visita el Gigante y la decisión de la comisión directiva no tiene nada que ver con su paso por Newell's. Central sólo homenajea a los técnicos y jugadores del riñón o que están identificados con nuestro club, como Miguel Ignomiriello, Angel Labruna, Carlos Griguol, Angel Tulio Zof, Edgardo Bauza, Miguel Russo y el 'Chacho' Coudet", sostuvo Carloni.



En tanto, en Central esperan esta semana la habilitación del zaguero Joaquín Laso por parte de la FIFA, quien aún no pudo debutar en el "canalla" porque el Club San Luis de México no envió la documentación que le permita jugar.



"Entre el miércoles y el jueves creemos que el jugador va a ser habilitado provisionalmente para poder jugar por la FIFA, que en estos casos de litigio con el club prioriza el derecho a jugar que asiste al jugador", informó Carloni.



En este sentido, el dirigente recordó que "cuando vino el ´Kity´ Villagra de Ucrania nos pasó lo mismo: se había ido por la guerra civil, estuvo tres meses sin cobrar y la FIFA falló a favor del jugador, que recién pudo debutar en la cuarta fecha, en un partido que le ganamos a Olimpo de viisitante".

Télam