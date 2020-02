Una tromba marina asustó a todos en Victoria

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Un fuerte temporal azotó este viernes parte de la provincia de Entre Ríos y dejó una curiosa postal en la ciudad de Victoria. Con sus celulares, varios vecinos capturaron la presencia de una tromba marina que se formó sobre el río y las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Cabe señalar que se trata de un fenómeno meteorológico que también se denomina "manga de agua". Es que se produce, justamente, sobre el agua, en un lugar muy puntual y a diferencia de los tornados, van desde la superficie hacia la nube. Por lo general tienen entre uno y dos kilómetros de diámetro.

“La tromba viene del lado de Rosario, atravesó todo el Río Paraná hasta llegar al riacho Victoria, a la vera de la costanera de la ciudad. Eran muy fuertes los frentes de viento pero no llegaron al centro de la ciudad por la presencia de las colinas”, contó en TN el periodista entrerriano Sergio Retamal.

Y agregó: "El remolino pasó a unos 50 metros de un complejo privado que está por detrás del río y no lo afectó en absoluto. No afectó viviendas ni personas. Es un fenómeno que nunca se había dado en Entre Ríos, al menos no en estas dimensiones".

¡IMPRESIONANTE! | Hace unos momentos se registró esta tromba marina en Victoria, Entre Ríos, si toca tierra se denomina tornado al fenómeno, lo cual en este caso se vio tocando en el agua. pic.twitter.com/UQ28DRahD5 — TormentasDelLitoral (@TDLtiempo) February 7, 2020