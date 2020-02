Un bar cultural de Pichincha cierra "por problemas municipales"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El bar cultural Club 1518, que se encuentra en Salta 2829, cerrará sus puertas a principios de abril, sumando su nombre a una cada vez más larga lista de espacios de la cultura local que dejan de funcionar. A través de su cuenta de Instagram, los responsables del lugar anunciaron este jueves que le pondrán “fin por problemas municipales y económicos”.

En diálogo con Rosarioplus.com el responsable del bar explicó las causas del cierre. Independientemente de la crisis económica que afecta al todo el sector, responsabilizan a la burocracia municipal como motivo fundamental del cierre de sus puertas.

Desde hace cinco años el espacio se encuentra habilitado como bar con permiso de Cultura para shows en vivo. Pero la reglamentación no permite que la gente baile en el local. “Quise habilitar como cantina para que se pueda bailar y quedarnos un rato más” detalló Gonzalo. Sin embargo tras un año, se encontró con que la normativa exige que los cuatro vecinos linderos firmen para poder continuar con el trámite.

“Yo no tengo ningún problema con los vecinos, no tengo ni una denuncia en cinco años. Los respetamos mucho, limpiamos la vereda. Hay uno de los cuatro vecinos que no se opone, pero no quiere firmar el permiso para cantina” indicó el responsable del bar y agregó: “La Municipalidad no sabe cómo resolver este tema”.

La clausura sería por “tergiversar el rubro”, según las actas labradas por las inspecciones. “Mientras tanto iban corriendo las faltas cuando venían los inspectores y había alguien bailando” aclaró.

“En un momento en que la estamos pasando muy mal en vez de acompañar o ayudar, entorpece todo. No te da ninguna respuesta” reclamaron al municipio.

Una vez más entra en el eje la discusión la normativa que ya tiene más de 40 años y los responsables de los espacios la consideran obsoleta. “No sé qué más hacer. Pasé por el Distrito, por Inspección, por Habilitación, por el Concejo. Te van pasando de oficina en oficina sin darte una solución” se lamentó Gonzalo.

Juntos son más

Los responsables de espacios culturales de la ciudad advierten que la problemática “pareciera no encontrar eco ya hace tiempo en los lugares de decisión de la ciudad”, por lo que muchos decidieron unir fuerzas.

Este miércoles tuvieron una reunión con el subsecretario de Industrias Culturales y Creativas , Federico Valentini, quien facilitaría un encuentro con la Secretaría de Control para que puedan escuchar sus reclamos.

"Ahora Javkin se juntó con el sector nocturno, pero de los bares de Oroño. Que están en otro nivel, son diferentes a nosotros y manejan otros números. No sé que hablaron" contó Gonzalo a Rosarioplus.com.

Club 1518, Casa Brava, Distrito Siete, Feuer, Bon Scott, Anderson son algunos de los bares que participan del reclamo colectivo. “Se está haciendo una nueva ordenanza pero a nosotros no nos tienen en cuenta” concluyó.