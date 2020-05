"The Osbournes" preparan su vuelta a la televisión

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Luego de varios años con fans por todo el mundo pidiendo una nueva temporada de "The Osbournes", Jack Osbourne calmó al público y ante los rumores del regreso del reality show, confirmó que comenzaron las negociaciones para que él y toda su familia vuelvan a la televisión.

“Creo que la nostalgia es una palabra enorme y candente en este momento. Te fijas en todos estos espectáculos que son de hace veinte años. Lo único, y con lo que lucho, es que no todos vivimos juntos. Si que es cierto que he pensado, ¿por qué no nos mudamos todos juntos durante dos meses? Mentiría si dijera que las conversaciones no han surgido recientemente.“

El año pasado su hermana Kelly, que aprovechó el empujón que el dio el programa para lanzar su carrera como cantante y panelista de TV, ya había contado durante una entrevista con People que cada tres meses recibían ofertas para el regreso del show.

Sin embargo, los Osbournes tienen más proyectos en mente. Durante la entrevista con Variety, Jack Osbourne también habló sobre los planes que tenían para el estreno del documental de Ozzy Osbourne, que a causa del coronavirus se lanzará en A&E Network (originalmente iba a ser presentado en un festival). En él se detallan las batallas de Ozzy con sus adicciones, enfrentamientos con la ley y problemas matrimoniales con Sharon Osbourne.

"The Osbournes" mostraba el día a día de la alocada familia de Ozzy Osbourne, el cantante de la mítica banda de metal Black Sabbath. El reality show tuvo cuatro temporadas en MTV y se emitió desde 2002 hasta 2005.