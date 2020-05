Spotify eliminó una canción de Bad Bunny y los fans están desconsolados

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Luego de convertirse en un himno casi instantáneo del reggaeton de cuarentena, sin mayores explicaciones Spotify borró Safaera, una de las canciones que componen “YHLQMDLG”, el disco que sacó Bad Benny a fines de marzo y que se convirtió en todo un fenómeno en las plataformas digitales.

Ahora bien, el tema sigue apareciendo entre los tracks del álbum pero al darle play se hace imposible reproducirla y el tema aparece como “canción no disponible”.

Y parece que la pandemia tiene muy sensible a la gente, y esta noticia no le gustó nada a los fanáticos e hicieron que las redes ardieran, mientras esperan alguna explicación por parte de Spotify, que hasta ahora no emitió ningún comunicado sobre las razones que tuvo para eliminar la canción de su servicio de manera tan arbitraria.