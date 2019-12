¿Sorpresa? Stranger Things no fue la seria más vista del año

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Todo el circo alrededor de Stranger Things no consiguió ponerla en la cima de las series mas vistas de este año. Lucifer, la serie de Netflix, con su cuarta temporada logró destronar del primer puesto a la banda de niños ochentosos que luchan contra monstruos de otra dimensión.

Sin dudas este Lucifer ganador le deja la vara muy alta a la quinta y última temporada que se estrenará en dos tandas, pero este listado de lo mas visto en streaming no solo sorprendió por el puesto que perdió Stranger Things, sino también por la presencia de ficciones españolas entre tanta producción de habla inglesa: La casa de papel en el cuarto puesto y Élite en el octavo.

Puestos mas abajo de Lucifer podemos encontrar en el top ten otras series como 13 reasons why, Orange is the new black, El cuento de la criada, Black Mirror o Las escalofriantes aventuras de Sabrina.

Pero los ganadores absolutos fueron Netflix y HBO que colonizaron la lista de lo más visto este año. No obstante, la llegada de Disney+ hace temblar a mas de uno y promete revolucionar el mercado actual. La plataforma de la Casa de Mickey Mouse podría situar algunas de sus ficciones, como The Mandalorian o The Falcon and the Winter Soldier, entre algunas de las más vistas.

Otras como Amazon Prime Video tienen en recámara producciones que podrían tener un gran éxito en un futuro como El señor de los anillos y este año ya ha lanzado algunas series muy comentadas entre el gran público como Good Omens, Carnival Row o The Act. La batalla por el streaming ha comenzado.