Silvia Süller anunció en Instagram su casamiento con Jacobo Winograd

Escrita por: Redacción Rosario Plus

"Los clásicos no mueren" reza un famoso refrán, y haciéndole honor a la frase, dos de los mediáticos más famosos de la televisión argentina volvieron a ser noticia. Luego de canciones, peleas e intimidades ventiladas en los programas de chimentos, Silvia Süller despide el 2019 con la noticia menos esperada: se casa con Jacobo Winograd.

O por lo menos eso anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram: "Estoy feliz. Decidimos casarnos con Jacobo", confirmó. "Después de más de 33 años de una hermosa amistad y de romper una cama, nos vamos a casar", y apostó: "Éste sí va a ser el casamiento del año", en referencia al casamiento de Pampita.

Pero obviamente no se quedó con la noticia del casorio, sino que ya contó con lujo de detalles como será la convivencia con "Chizito", como ella misma lo apodó: "Misma casa, pero todo separado", anticipó. Sin embargo, el mediático no se notó muy conforme con la noticia y no solo dijo que no se iba a casar, sino que Süller salió a decir todo esto para tener prensa.

En una entrevista para radio Mitre, Jacobo dio su postura sobre el posible matrimonio mediático: “Tengo 58 años. Soy grande, ella tiene 60 años. Es una mujer linda pero no es lo que era antes. Es una mujer muy atractiva. A mi me gustan las mujeres más jóvenes. Yo me mantengo bien. Ella nunca me dijo de casarse en privado. Fue por prensa en la televisión”.

Guarden el arroz :(