Siguen los líos legales entre la madre de Lil Peep y sus ex managers

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Después de dos años de la muerte de Lil Peep, siguen las peleas y las declaraciones cruzadas. La bronca comenzó hace unos meses cuando Liza Womack, madre del artista, acusó a First Access, la empresa que llevaba adelante el management de su hijo, de permitir e incitar al consumo de drogas que más tarde llevarían a la muerte al joven trapero.

Ahora, el portal de noticias The Blast filtró el argumento de defensa de la empresa, en el que alegan que a los ojos de la ley, Lil Peep ya no era un niño indefenso y que ellos no tenían ninguna obligación sobre lo que hacía el artista en su vida personal:

"Era adulto. Era co propietario y co organizador de la empresa, esto incluía también su gira. Igual que una universidad no pueden controlar las actividades que se hacen fuera de la institución, First Access no tenía el derecho de controlar la vida personal del señor Ahr -Lil Peep- (…). Él eligió tomar las drogas que más tarde le matarían."

Según Womack, los mánagers de Lil Peep habían normalizado tanto el consumo de drogas que llegaron a regalarle una botella de pastillas por su cumpleaños, sumado a que el fallecido artista le había pedido a su equipo varias veces cancelar el tour debido al agotamiento físico y mental que sufría, mientras que desde First Access lo forzaron a seguir por la pérdida de dinero que eso hubiera supuesto.

¿Llegará Lil Peep a descansar en paz o este tire y afloje seguirá por varios años mas?