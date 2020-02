Seis películas renuevan la cartelera de Rosario

1 de 1 - Will Smith y Martin Lawrence protagonizan Bad Boys para siempre.

Seis películas renuevan la cartelera esta semana en los cines de la ciudad. Entre los estrenos destacados se encuentra El escándalo, reciente ganadora del Oscar 2020 a mejor maquillaje y peinado y una versión oscura del clásico infantil Hansel y Gretel. Además, desde este jueves se podrá disfrutar de Araña, una coproducción argentina, brasileña y chilena protagonizada por Mercedes Morán.

Bad Boys para siempre (Bad Boys for Life, Estados Unidos-México/2020). Direccción: Adil El Arbi y Bilall Fallah. Elenco: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Jacob Scipio, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Paola Núñez, Nicky Jam y DJ Khaled. Fotografía: Robrecht Heyvaert. Música: Lorne Balfe. Distribuidora: UIP (Sony). Duración: 124 minutos. Apta para mayores de 13 años con reservas.

El Escándalo (Bombshell Estados Unidos/2020). Direccción: Jay Roach . Elenco: Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie. Fotografía: Barry Ackroyd. Música: Theodore Shapiro. Distribuidora: BF + Paris Films. Duración: 108 minutos. Apta para mayores de 13 años con reservas.

De repente, el paraíso (It Must Be Heaven, Francia-Palestina-Qatar-Alemania-Canadá-Turquía/2019). Guion y dirección: Elia Suleiman. Elenco: Elia Suleiman, Vincent Maraval, Tarik Kopty, Grégoire Colin y Gael García Bernal. Fotografía: Sofian El Fani. Distribuidora: Zeta Films. Duración: 97 minutos. Apta para todo público.

Araña (Araña -Chile-Argentina-Brasil/2019). Dirección: Andrés Wood. Elenco: Mercedes Morán, María Valverde, Pedro Fontaine, María Gracias Omegna, Marcelo Alonso, Gabriel Urzua y Felipe Armos. Fotografía: Miguel I. Littin-Menz. Música: Antonio Pinto. Distribuidora: Cinetren. Duración: 105 minutos. Apta para mayores de 16 años.

Gretel y Hansel: un siniestro cuento de hadas (Gretel & Hansel, Canadá-Irlanda-Estados Unidos/2020). Dirección: Oz Perkins. Elenco: Sophia Lillis, Ian Kenny, Charles Babalola, Alice Krige, Abdul Alshareef, Jessica De Gouw, Samuel Leakey, Loreece Harrison, Beatrix Perkins y Manuel Pombo Angulo. Música: Robin Coudert. Fotografía: Galo Olivares. Duración: 99 minutos. Distribuidora: Digicine. Apta para mayores de 13 años con reservas.

Amenaza en lo profundo: (Underwater -Estados Unidos/2020). Dirección: William Eubank. Elenco: Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel. Música: Marco Beltrami. Fotografía: Bojan Bazelli. Duración: 95 minutos. Distribuidora: Fox. Apta para mayores de 13 años con reservas.