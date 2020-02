Se filtró un audio en el que Amber Heard admite haber golpeado a Johnny Depp

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La relación entre Amber Heard y Jhonny Depp sumó un nuevo capítulo este fin de semana. El diario británico Daily Mail publicó en exclusiva el contenido de un audio grabado en el año 2015 en el que la actriz reconoce haber pegado a su marido, hecho especialmente sensibles teniendo en cuenta que fue ella aseguró haber pedido el divorcio del intérprete, en 2016, por supuestas agresiones durante su matrimonio, algo que Depp no solo negó sino que interpuso una demanda por difamación.

Años más tarde, es el medio inglés el que filtra una grabación realizada de forma consensuada en el móvil de Amber Heard durante una sesión informal de terapia, y que ahora ha ido a parar al rotativo que ha decidido hacer público su contenido.

Años más tarde, se filtra una grabación realizada de forma consensuada en el móvil de Amber Heard durante una sesión informal de terapia, y que ahora ha ido a parar al rotativo que ha decidido hacer público su contenido.

Según el Daily Mail, en un momento de la conversación Heard hace referencia a una enfrentamiento ocurrido la noche anterior: “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”, asegura la actriz que, poco después se burla del que fuera su marido por haber huido de la pelea: “te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny”.

En el audio también aparece según el medio la respuesta del actor: “Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro”, y reconoce que si hubiera seguido con el enfrentamiento hubieran acabado mal: “Cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un puto cuadro ahora mismo”.

En otra parte de la grabación, la propia Heard hace una confesión bastante dura: “No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”, algo que también tiene respuesta de Depp: “No voy a tener una disputa física contigo... Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme”.

El pasado mes de octubre se supo que los abogados de la actriz habían pedido al actor, que la acusa de difamación y con el que está en juicio, que entregara su historial médico para demostrar que Depp era presuntamente adicto a las drogas y el alcohol. Si perdiera el juicio, Amber Heard se vería obligada a pagar 50 millones de dólares.

Bajo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp ("justicia por Johnny Depp), varias cuentas han solicitado que se "limpie" el nombre del actor, cuya reputación se vio dañada a partir de 2016, cuando su expareja lo acusó de violencia de género durante su divorcio.

En Twitter, los comentarios se enfocaron en el deterioro físico, la depresión y la pérdida de roles icónicos-como el del Capitán Jack Sparrow, protagonista de la saga Piratas del Caribe- que Depp sufrió como consecuencia de las denuncias de Heard.

#JusticeForJohnnyDepp

Enserio, siento mucho por escribir tantos Tweets sobre este tema pero necesitamos que se expandan, que conozcan todos la verdad ����.



Que conozcan todos que Amber Heard fue la maltratadora desde un principio.



Y que Johnny recupere su estatus ����❤️ pic.twitter.com/wVGG1PQytQ — a_jd_st (@182Rubita) February 2, 2020