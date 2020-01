Se cumplen 10 años de la última emisión de "Supermatch"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Muchos millenials tal vez no lo sepan, pero hace unos años atrás, en las tardes de verano cuando no había nada para hacer, todo el mundo esperaba ver a "Supermatch", el programa de competencias conducido por "Juan y Peter", que en realidad era una edición y montaje de un programa de origen australiano llamado "It's a Knockaut" que se emitió entre 1985 y 1987 en ese país. Varios años después se volvió un clásico de la TV argentina.

En el formato original de “It´s a Knockout”, competían representantes de los diferentes estados de Australia, cada ronda duraba media hora, y había un ganador por ronda. Fue por eso que Telefe reeditó el contenido, a fin de hacerlo asimilable para el público argentino.

Se trataba de cuatro equipos identificados con colores que competían en diferentes pruebas que incluían destreza, disfraces, grandes escenarios acuáticos y muñecos gigantes. Pero una gran parte del cariño que cosechó este programa fue por sus comentaristas, que no se llamaban Juan y Peter, sino que eran el periodista Pichuqui Mendizabal y Ronnie Arias los que se reían de los jugadores como si estuvieran en vivo, cuando en realidad ya habian pasado casi 10 años entre lo que se veía y los comentarios de los conductores.

Finalmente, la última emisión de Supermatch fue en 2010 cuando cambió la dirección artística y de programación del canal, y desde ese entonces quedó en la memoria de la cultura pop (y por qué no "trash") argentina.