Premios Oscar 2020: "1917" y "Parasite", las favoritas a mejor película

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El Dolby Theater volverá a acoger este domingo la gala de los Óscar, una cita llena de estrellas, de moda y de música en una nueva edición de la fiesta mundial del cine.

Con la 92ª edición de los Premios Oscar, llega el final de la temporada de premios. Este domingo se sabrá quienes serán los ganadores de la estatuilla dorada. Entre las películas favoritas de este año están 'Joker', de Todd Phillips, con 11 candidaturas; 'El irlandés', de Scorsese; 'Érase una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino; y '1917', de Sam Mendes, todas con 10 nominaciones.

Los Oscar 2020 se pueden ver por TNT en español y TNT Series en su idioma original en vivo y en directo a partir de las 20.30, con las entrevistas desde la alfombra roja a cargo de la tradicional dupla conformada por Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.



La ceremonia se retransmitirá en 225 países, se entregarán premios en 24 categorías, hay 1.104 medios de comunicación acreditados y la alfombra roja se extiende 274 metros.

En la gala a participarán, entre otros, Penélope Cruz, Oscar Isaac, Salma Hayek, Jane Fonda y Tom Hanks. Además contarán con la actuación musical de la ganadora de los últimos Grammy, Bille Eilish.

Los favoritos y los nominados

Mejor película

Todo en Hollywood apuntaba a un duelo por el Óscar a mejor película entre Martin Scorsese con "The Irishman" y Quentin Tarantino con "Once Upon a Time in Hollywood", pero en el camino se colaron dos cintas que se postulan como favoritas: "1917" y "Parasite".



En un año absolutamente extraordinario en la gran pantalla, la categoría reina de los Óscar cuenta con otras cinco películas de gran nivel: "Marriage Story", "Joker", "Little Women ", "Jojo Rabbit" y "Ford v Ferrari".

Al margen de las nueve más que merecidas nominadas, lo que impresiona realmente es la lista de filmes que no son candidatos y que sin duda también hicieron méritos para estar ahí: "Dolor y gloria", "The Two Popes", "Knives Out", "Uncut Gems", "Us", "Bombshell", "Richard Jewell", entre otras.

Mejor actriz principal

René Zellweger es la gran favorita a mejor actriz. La rubia se puso en la piel de Judy Garland, la actriz que pasó a la historia como Dorothy Gale en "The Wizard of Oz" en 1939. De esta manera, y con la posibilidad de sumar una segunda estatuilla dorada a la que ya ganó en 2004 por "Cold Mountain", la actriz ha dejado con pocas posibilidades a sus compañeras.

La acompañan en la terna:

Cynthia Erivo, por 'Harriet'

Scarlett Johansson, por 'Historia de un matrimonio'

Saoirse Ronan, por 'Mujercitas'

Charlize Theron, por 'El escándalo'

Mejor actor principal

Una de las cosas que adora la Academia de Hollywood es hacer justicia y premiar, por fin, a un artista que ha sido nominado en numerosas ocasiones. Joaquin Phoenix, protagonista del "Joker" es uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas y encaja perfectamente en ese retrato, ya que esta es su cuarta candidatura a la estatuilla.

Lo acompañan en la terna:

Antonio Banderas, por 'Dolor y gloria'

Leonardo DiCaprio, por 'Érase una vez... en Hollywood'

Adam Driver, por 'Historia de un matrimonio'

Jonathan Pryce, por 'Los dos papas'

Mejor película extranjera

Tras casi un año cosechando éxitos entre el público y la crítica, "Dolor y gloria" parece tener solamente un fallo, una mala suerte, un imponderable: haberse estrenado en el mismo año que "Parasite", marcada en todas las quinielas de los Óscar.



Desde su proyección en Cannes, los filmes de Bong Joon-ho y Pedro Almodóvar han mantenido un pulso constante en la carrera por los galardones, aunque de momento la cinta surcoreana no da tregua a "Dolor y gloria": Palma de Oro, Globos de Oro o BAFTA sitúan al thriller asiático como favorito también en la pugna por el Óscar a mejor película internacional.

Son las favoritas, pero no las únicas. Las acompañan en la terna:

Corpus Christi'

'Honeyland'

'Les Misérables'

El resto de las nominaciones

Mejor actor secundario

Tom Hanks, por 'Un amigo extraordinario'

Anthony Hopkins, por 'Los dos papas'

Al Pacino, por 'El irlandés'

Joe Pesci, por 'El irlandés'

Brad Pitt, por 'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor actriz secundaria

Kathy Bates, por 'Richard Jewell'

Laura Dern, por 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson, por 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh, por 'Mujercitas'

Margot Robbie, por 'El escándalo'

Mejor película de animación

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

'Perdí mi cuerpo'

'Klaus'

'Sr. Link. El origen perdido'

'Toy Story 4'

Mejor fotografía

'El irlandés'

'Joker'

'El faro'

'1917'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor diseño de vestuario

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor dirección

Martin Scorsese, por 'El irlandés'

Todd Philipps, por 'Joker'

Sam Mendes, por '1917'

Quentin Tarantino, por 'Érase una vez... en Hollywood'

Bong Joon-ho, por 'Parásitos'

Mejor largo documental

'American Factory'

'The cave'

'The edge of democracy'

'For Sama'

'Honeyland'

Mejor corto documental

'In the absence'

'Learning to skateboard in a warzone'

'Life overtakes me'

'St. Louis Superman'

'Walk run cha-cha'

Mejor montaje

'Le Mans 66'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Parásitos'

Mejor maquillaje y peluquería

'El escándalo'

'Mujercitas'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Star Wars: el ascenso de Skywalker'

Mejor banda sonora original

'Joker'

'Mujercitas'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Star Wars: el ascenso de Skywalker'

Mejor canción original

'I can't let you throw yourself away', de 'Toy Story 4'

'(I'm gonna) love me again', de 'Rocketman'

'I'm standing with you', de 'Un amor inquebrantable'

'Into the unknown', de 'Frozen II'

'Stand up', de 'Harriet'

Mejor diseño de producción

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'1917'

'Érase una vez... en Hollywood'

'Parásitos'

Mejor corto de animación

'Dcera (Daugther)'

'Hair love'

'Kitbull'

'Memorable'

'Sister'

Mejor cortometraje

'Brotherhood'

'Nefta Football Club'

'The Neighbors' Window'

'Saria'

'A sister'

Mejor edición de sonido

'Le Mans 66'

'Joker'

'1917'

'Érase una vez... en Hollywood'

'Star Wars: el ascenso de Skywalker'

Mejor sonido

'Ad astra'

'Le Mans 66'

'Joker'

'1917'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejores efectos especiales

'Avengers: endgame'

'El irlandés'

'El rey león'

'1917'

'Star Wars: el ascenso de Skywalker'

Mejor guion adaptado

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Mujercitas'

'Los dos papas'

Mejor guion original

'Puñales por la espalda'

'Historia de un matrimonio'

'1917'

'Érase una vez... en Hollywood'

'Parásitos'

Lo único cierto es que con el correr de las horas la expectativa crece. Y lo único confirmado por el momento es que a las 22, hora argentina, se develará la incógnita. Todo puede suceder en el Dolby Theatre de Los Ángeles.