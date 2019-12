Power Rangers vuelve al cine con el creador de una famosa serie de Netflix

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Justo cuando parece que las nuevas generaciones se van a perder de conocer a los Power Rangers, los cinco guerreros de colores vuelven a la carga para intentar no pasar de moda. Según publicó The Hollywood Reporter, Paramount Pictures está trabajando para la nueva película de estos héroes noventosos y estaría en negociaciones junto a Jonathan Entwstle, el creador de The End of the F***ing World, para que se haga cargo de la nueva versión de la franquicia con el objetivo de reiniciar la saga.

No es la primera vez que se intenta resucitar a los Power Ranger a gran escala en el cine. En el 2017, tuvieron una oportunidad de dar el gran golpe con un elenco que incluía a la cantante Becky G (si, la que después grabo un tema con el cordobés Paulo Londra) y Bryan Cranston (también conocido como Walter White en Breaking Bad), pero el largometraje estuvo lejos de las expectativas y apenas superó el presupuesto invertido.

Bryan Cranston como Zordon en los Power Rangers del 2017...

Como la década del '80 ya está gastada con tanto Stranger Things, parece ser que la nueva historia de los Power Rangers involucraría un elemento de viaje en el tiempo que lleva a los protagonistas a... ¡la década de 1990!, y al mejor estilo "Volver al futuro", tienen que encontrar la manera de volver a su presente.

Antes de poner mala cara ante los nuevos y extraños planes de este reboot, habrá que esperar los primeros avances. Por lo pronto quedate recordando el final de la serie en la batalla épica donde luchan juntas todas las generaciones de Power Rangers.