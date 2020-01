Pet sitting, la manera de viajar gratis por el mundo cuidando mascotas

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Una argentina recorre Europa cuidando mascotas. Foto: @luli_gia

Viajar es una de las grandes aspiraciones de millennials y centennials, pero la realidad económica no suele acompañar las ganas. Si bien existen muchas maneras de viajar, una bastante curiosa genera especial interés: el Pet sitting.

¿En qué consiste? En contratar a una persona para que cuide las mascotas del hogar mientras pueda utilizarlo como hospedaje gratuito durante su estadía en la ciudad.

Es una tendencia que crece en la mayoría de los países de Europa y que muchos viajeros comenzaron a experimentar para ajustar los costos de recorrer el mundo.

Es una modalidad no remunerada, por ende, no implica una generación de ingresos pero sí ayuda a no gastar tanto dinero en pagar un alojamiento y comida. Cada vez son más los argentinos que viajan gracias de esta forma que les permite conocer todos los lugares del mundo de una manera más económica.

Por lo general, se ofrece hospedaje a cambio del cuidado de perros y gatos, aunque muchas familias también necesitan que cuiden caballos, gallinas, y mascotas de todo tipo.

Existen varias aplicaciones como MindMyHouse o TrustedHousesitters que a pesar de ser pagas, ofrecen una gran oferta.

El primer paso es crear un perfil dentro de la plataforma con carta de presentación y lograr una buena evaluación. Si es la primera vez que se usa, se pueden sumar valoraciones de amigos y/o conocidos. Luego de la primera estadía la familia que te hospedó podrá evaluarte así como desde tu perfil vas a poder puntuar tu experiencia.

La argentina Florencia Gianquinta, conocida en Twitter como @conurbanera, recorre Europa de esta manera y brinda recomendaciones a tener cuenta para practicar el Pet Sitting de la manera más segura posible.