Peretti bancó a Pablo Rago acerca de la acusación de abuso sexual

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El actor Diego Peretti salió en defensa de su colega Pablo Rago, luego de la imputación penal por abuso sexual que el mes pasado impulsó la actriz Érica Basile. "Es un excelente compañero y al escuchar a la otra parte me da la sensación de que es demasiado el daño que se provoca mediáticamente", dijo el actor, quien comparte elenco en la película El robo del siglo.

Peretti hizo estas declaraciones el martes, durante la avant premiere del film que protagoniza con Guillermo Francella. “Lo que puedo decir de Pablo, y no exagero por el momento que está pasando porque lo pensaba antes, es que es uno de los mejores compañeros de trabajo que tuve en cine”, dijo en un reportaje al programa de chimentos Involucrados.

“No tengo una cámara en algún lado para decir qué pasó en la intimidad. Lo único que digo es que tengo las mejores referencias de Pablo. Y sí, escuchando a la otra parte me da la sensación de que es demasiado el daño que se provoca mediáticamente a él, que sé que le provoca por esas declaraciones”, añadió.

Peretti aclaró que no menoscaba las denuncias por violencia de género, y por eso comparó con el caso de la actriz Thelma Fardin y su acusación contra Juan Darthés. "No es el mismo caso... Ahí ya la cuestión tampoco es creer o no creer, porque eso es endeble y se tendría que solucionar jurídicamente y con algún protocolo. Pero es más claro lo de Thelma. Acá veo las declaraciones (de Basile) y el daño que produce y la balanza hace un desequilibrio enorme”, opinó.