Oscar 2020: mirá el listado de todos los ganadores de la noche

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El film "Parasite" dio el batacazo en la 92ª ceremonia anual de los premios Oscar, que entregó este domingo la Academia de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles, pero hubo otras películas, actores, directores y productores que también se llevaron su estatuilla.

Por ejemplo, Joaquin Phoenix, fue distinguido como Mejor Actor por la película "Guasón"; Renée Zellweger, fue la mejor actriz del año por "Judy", y Brad Pitt fue reconocido como Mejor Actor de Reparto por "Once Upon a Time...In Hollywood".

Además, Toy Story 4 fue elegida como la mejor película animada y 1917 se llevó el premio a la mejor fotografía.

Esta es la lista completa de las 24 categorías de la entrega:

Mejor Película: Parasite



Mejor Director: Bong Joon Ho



Mejor Actriz Protagónica: Renée Zellweger



Mejor Actor Protagónico: Joaquin Phoenix



Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern



Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt



Mejor Guión Original: Bong Joon Ho por “Parasite”



Mejor Guión Adaptado: Taika Waititi por “Jojo Rabbit”



Mejor Película Internacional: Parasite



Mejor Película Animada: Toy Story 4



Mejor Fotografía: 1917



Mejor Edición: Contra lo imposible



Mejor Banda Sonora: Guasón



Mejor Canción Original: Elton John



Mejor Edición de Sonido: Contra lo imposible



Mejor Mezcla de Sonido: 1917



Mejor Diseño de Producción: Había una vez en Hollywood



Mejor Diseño de Vestuario: Mujercitas



Mejor Maquillaje y Peinado: El escándalo



Mejores Efectos Visuales: 1917



Mejor Documental: American Factory



Mejor Cortometraje Documental:Learnig to Skateboard in a Warzone



Mejor Corto de Animación: Hair Love



Mejor Cortometraje: The Neighbors Window