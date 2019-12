Netflix estrena la serie sobre la muerte de Nisman

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Apenas comience el 2020, Netflix lanzará la serie documental "El fiscal, la presidenta y el espía", que retratará el caso de la compleja muerte del fiscal Alberto Nisman, en seis capítulos de una hora cada uno con testimonios de los protagonistas.

Voces claves como el ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Horacio Stiuso, su ex director Oscar Parrilli, la ex fiscal que investigó la muerte Viviana Fein, la ex esposa de Nisman Sandra Arroyo Salgado y un espía y amigo del fiscal fallecido, Carlos "Moro" Rodríguez, serán de la partida.

Se trata de un trabajo del director documentalista Justin Webster, quien aseguró que fue "el trabajo más complicado” de su vida, que le llevó casi cuatro años, donde recopila más de mil horas de archivos y grabaciones.

El trabajo fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián y se enfoca en el enigmático interrogante que dividió las aguas en el país: ¿fue un suicidio o un asesinato?

En primera instancia, las pericias judiciales habían indicado que se trató de un suicidio, no obstante, la Gendarmería, años después y ya bajo otro gobierno (de Mauricio Macri), volvió a peritar el cuerpo del fiscal y aportó una nueva hipótesis de que había sido asesinado.