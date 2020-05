Mirá todas las escenas de acción de "Los Vengadores" resumidas en 2 minutos

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Aunque a muchos les cueste entenderlo, los fans de Marvel todavía están impactados con el épico final de Vengadores: Endgame, luego de ver a Iron Man, Capitán América y todo el equipo por más de 10 años en el cine a pura patada y súper poderes.

Y para matar la espera mientras se va preparando la "Fase 4" del Universo Marvel, en la que se esperan nuevas aventuras y personajes, el canal de YouTube Gugga Leunnam compartió un breve paseo por todas las escenas de acción de las 23 películas que hasta ahora conforman la saga.

Mientras tanto y si todo sale bien y el problema del coronavirus se soluciona a tiempo, en 2021 llegará la nueva película de Viuda Negra con Scarlett Johanson, Eternals, con Angelina Jolie y Salma Hayek; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings; y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela protagonizada por el héroe de Benedict Cumberbatch.

Y eso no es todo porque los planes de Marvel ya están hechos y en 2022, será el turno de Thor: Love and Thunder, que traerá de regreso a Natalie Portman, esta vez como Diosa del Trueno; Black Panther 2; y Capitana Marvel 2.