Marilyn Monroe habría abortado antes de morir

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El 5 de agosto de 1962 a la madrugada moría Marilyn Monroe, y aunque la hipótesis más conocida es la del suicidio, el caso nunca quedó esclarecido y hasta el día de hoy (y sin demasiadas certezas) se dice de que en realidad la súper estrella de Hollywood no se quitó la vida, sino que habría sido asesinada.

Luego de 58 años, las historias alrededor de la actriz no paran y ahora el autor Fred Lawrence Guiles con su libro 'Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe', sostiene que en sus últimos meses de vida, Marilyn se hizo un aborto.

Arthur P. Jacobs, uno de los publicistas de Monroe confesó al autor que el 20 de julio de aquel año ella ingresó al Hospital Cedars of Lebanon bajo un alias para someterse a un aborto: "Habría sido fácil asumir que el bebé que abortó era un Kennedy, pero también estuvo viéndose con otros hombres en primavera y en verano"

La versión que se dio a conocer oficialmente fue que la actriz había ido a Lake Tahoe. El lunes 30 de julio llamó por teléfono a Bobby Kennedy: "No hay modo de saber si le llegó a contar que había interrumpido un embarazo. Lo que sí sabemos es que pareció hundirse en una profunda depresión. A principios de julio, el doctor Greenson (su psiquiatra) había comenzado a verla a diario y continuaría haciéndolo hasta su muerte".

En 2017 salieron a la luz algunas fotos de Marilyn en las que se la ve embarazada saliendo de los estudios Fox, pero cuando la actriz murió las fotos fueron subastadas por tan solo 2.000 dólares.