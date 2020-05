Luego de una anécdota, saltó la bronca entre Lali Esposito y Amaia Montero

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La última pelea mediática es el claro ejemplo de como una transmisión en vivo por Instagram puede arruinarlo todo. La historia empieza con un live que hizo Lali Espósito con su compañero de Casi Ángeles, Peter Lanzani, en el que aprovecharon para recordar anécdotas de las grabaciones y las giras del grupo Teen Angels.

Todo era nostalgia y risa hasta que a Lali le recuerdan el titulo "Amaia Montero borracha", y Lali luego de confesar que eso "no se podía contar" finalmente terminó contando el tenso momento que no solo incluye a la ex cantante de La Oreja de Van Gogh, sino también a la China Suarez en una pelea de hace 10 años atrás.

Mirá el tenso cruce contado por Lali, a partir del minuto 31.

"Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. Qué anécdota horrible", contó entre risas la argentina.

Pero fue cuestión de tiempo para que Amaia le saltara a la yugular a Lali por haber contado esa anécdota, y según la cantante española "no se adapta a la realidad", por lo que la llamó mentirosa y le dedico unos tuits que luego decidió borrar.

"AGUANTE LALI CARETAS":

Por quienes apoyan a Lali Espósito ante las críticas que recibió tras contar una anécdota en la que aseguró que Amaia Montero, estando alcoholizada, se peleó con la China Suárez pic.twitter.com/MipkxKuRIb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 29, 2020

Pero el culebrón no termina ahi y las Montero parece que no olvidan ni perdonan ese momento que vivieron, porque en la pelea también se metió Idoia, la hermana de Amaia, que fue bastante más dura con Lali y le dedicó unas tiernas palabras: "Como compañera eres una auténtica mierda. Miserable".

Por su parte, Lali ya pidió disculpas, pero en ningún momento ha manifestado si la anécdota que contó en su directo fue real o no, tal y como le pide que haga Amaia Montero. A todo la China Suarez, una de las protagonistas de la pelea, todavía no se pronunció al respecto.