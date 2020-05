Luego de 37 años, vuelve ABBA con nuevo material

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Aunque ya habían prometido volver en diciembre de 2018, ahora Björn Ulvaeus, integrante del grupo sueco ABBA, afirmó están preparando el lanzamiento de nuevas canciones para este año.

En una entrevista con CNBC, Ulvaeus aseguró que antes de terminar 2020 podríamos estar escuchando nuevas canciones de la agrupación, aunque descartó la posibilidad de realizar presentaciones en vivo de nuevo.

Ulvaeus contó que a la hora de empezar nuevamente a ensayar, la magia se mantenía intacta: “Fue tan genial”, respondiócuando se le preguntó como fue volver al estudio de grabación. “Tomó como minuto y medio y de algún modo estábamos de vuelta como si hubiera sido ayer. Fue tan extraño”.

En diciembre de 2018, se tenía programado el lanzamiento de la canción “I Still Have Faith on You” por BBC, a la cual seguiría “Don’t Shut Me Down”, pero por razones desconocidas no salieron al aire y tendrán su revancha en pocos meses.