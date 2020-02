Lollapalooza desembarca en Rosario con su primer sideshow

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Los británicos Yungblud y Rex Orange County, la banda de heavy metal The Hu y Mika son los nuevos sideshows anunciados que acompañarán al Festival Lollapalooza, que se realizará el 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro, y que además de Buenos Aires y Córdoba, agregará un recital en Rosario.

Además de los recitales paralelos que se anunciaron en Buenos Aires y Córdoba, esta edición del festival apunta a la federalización y también propone un encuentro en Rosario, en el Metropolitano, donde actuará el popular cantante y compositor Mika el martes 31.

El artista que debutó en 2006 con “Grace Kelly”, canción con la que rápidamente se dio a conocer alrededor del mundo, y que también será parte de la grilla del festival el domingo 29, inaugurará el desembarco del Lollapalooza en Rosario.

Otros shows

Otra de las novedades de los sideshows que programó este año el Lollapalooza es The Hu, la banda mongola que fusiona el heavy metal con instrumentos característicos de dicha cultura y el xöömei, un estilo de música tradicional del folclore tuvano. Se presentará el lunes 30 en Niceto TDB, un día después del concierto que dará en el encuentro central el domingo 29.

También será parte de los números paralelos el cantante, compositor y músico Yungblud, una de las nuevas voces de la música inglesa. El artista de 22 años se presentará en el festival el viernes 27, pero un día antes, el jueves 26, actuará en el teatro Vorterix de Buenos Aires.

En la misma sala, el martes 31, ofrecerá un recital Rex Orange County, compositor británico cuyo nombre real es Alexander O Connor y que con 22 años registra tres álbumes de estudio “Bcos u will never be free” (2015), “Apricot Princess” (2017) y “Pony” (2019)

Estos nuevos encuentros se agregan a la lista que promete el miércoles 25 de marzo a Rita Ora en el Teatro Vorterix, dos días antes de su participación en el Lollapalooza, misma sala que tendrá el lunes 30 a Lauv, artista autogestivo que fue soporte de Ed Sheeran en varias de sus giras.

(Télam)