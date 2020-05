Lebron James y Travis Scott se unen para recaudar fondos

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Durante las últimas semanas Lebron James se puso las pilas y marcó la diferencia durante esta crisis mundial. Además de su iniciativa Graduate Together 2020, que pone en valor el esfuerzo de los estudiantes durante la cuarentena, ahora se unió a uno de los traperos del momento para juntar fondos con fines benéficos.

A través de su marca Uninterrupted, ha reclutado a Travis Scott y a su equipo de Cactus Jack para recaudar fondos para familias necesitadas, bancos de alimento y ONG's. Así que juntos pusieron manos a la obra y han diseñado una remera en la que destaca el mensaje «Class Of 2020» (clase del 2020) junto con el dibujo de varias personas agarradas de la mano y la frase «We Are All In This Together» (estamos juntos en esto), ya que completa ese mensaje de unidad que quieren transmitir Lebron y Travis con esta camiseta.

Pero se trata de una edición limitada y solamente estará disponible en la tienda online de Cactus Jack por unas horas, así que si quieres conseguir una, no solo hay que apurarse sino tener plata a mano, porque la remera obviamente se vende en dólares. A romper el chanchito