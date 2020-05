Las redes atacan a Dolina por estar a favor del impuesto a la riqueza

Escrita por: Redacción Rosario Plus

En medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio, Alejandro Dolina se manifestó a favor del impuesto a las grandes fortunas. El escritor, músico y conductor del ciclo radial La venganza será terrible, opinó sobre el tema en el programa que conduce Pablo Duggan en el canal C5N.

"Es curioso que el principal argumento para oponerse es que se pone en dificultad el aparato productivo. Para mi parte de una confusión: Este impuesto no es un impuesto a las fábricas, a los aparatos productivos a las empresas o a las ganancias. Es un impuesto a lo que vos tenés en el bolsillo, a la que hiciste", dijo Dolina y resaltó: "Me parece que no hay ninguna razón ética para oponerse a una idea como esa".

En esa línea, señaló que “la Pandemia nos sigue enfrentando” y que todavía “hay muchas especulaciones políticas, falsedades e incluso existen operaciones con acciones teatrales” "Lejos de aflojarse en las malas, el encono que rige en estos tiempos aprovecha cada una de las abundantes desgracias que tenemos en la Argentina para agudizar el conflicto", puntualizó.

Después de esas declaraciones, Twitter se llenó de mensajes criticándolo y remarcando su cercanía con el peronismo.

Muchos usuarios relacionaron este ataque, con una respuesta de los "trolls" de la oposición ante el impuesto a la riqueza, que provocó en otras ocasiones reacciones similares en las redes.

Dolina dijo que "no hay ninguna razón ética para oponerse al impuesto a las ganancias". Inmediatamente es atacado, de manera coordinada, por miles de cuentas que, casualmente, simpatizan con la oposición. Es un tema que no quieren debatir. Es ÉL tema que hay que debatir. pic.twitter.com/vbD1ADAe8i — ʟᴇᴀɴᴅʀᴏ ʙᴜsᴀᴛᴛᴏ (@leandrobusatto) May 5, 2020