Las noches veraniegas vienen con cine argento al aire libre

Todos los viernes hasta el 28 de febrero serán noches especiales con un ciclo de cine al aire libre, con funciones en plazas, polideportivos, parques y el Mercado del Patio. Se trata de funciones gratuitas de cine nacional que incluyen películas para disfrutar el espacio público en familia y con amigos.

De esta forma se podrá ver “Mamá se fue de viaje”, “Sueño Florianópolis”, “Re Loca”, “El cuento de las comadrejas” y “La odisea de los giles”.

Las funciones son con entrada libre y gratuita e incluirán cortometrajes previos a las proyecciones de las películas.

El primer encuentro tendrá lugar el viernes 17 a las 20 en Parque Irigoyen (Buenos Aires y 27 de febrero), con la proyección de “Mamá se fue de viaje”, comedia argentina dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Diego Peretti, Carla Peterson y Martín Piroyansky.

Programación completa

Viernes 17 de enero 20 hs ll Parque Irigoyen - Laprida y Av. 27 de febrero

Proyección de Mamá se fue de viaje

Mamá se fue de viaje es una comedia argentina, dirigida por Ariel Winograd. Apta para todo público.

Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos: Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

Reparto: Diego Peretti, Carla Peterson, Martín Piroyansky, Martín Lacour, Agustina Cabo, Julián Baz, Lorenzo Winograd, Pilar Gamboa, Guillermo Arengo, Muriel Santa Ana.

Previamente se presentará Pixied, un cortometraje de animación de 8' 24’’, dirigido por dirigido por Gabriela Sorroza y Agostina Ravazzola.

Viernes 24 de enero 20 hs ll Plaza Sargento Cabral – Pellegrini y Crespo

Proyección de Sueño Florianópolis

Comedia argentina, dirigida por Ana Katz. Apta para mayores de 13 años.

Verano de 1990. A pesar de llevar casi dos años de vivir en casas separadas, Pedro y Lucrecia cuentan con 22 años de matrimonio y no se deciden si seguir juntos o divorciarse. Pero volverán a postergar esta decisión, de cara a las vacaciones que se avecinan. Deciden viajar a Florianópolis con sus dos hijos adolescentes en auto y sin aire acondicionado.

Reparto: Mercedes Morán, Gustavo Garzon, Andréa Beltrão, Marco Ricca, Joaquín Garzón, Manuela Martinez, Caio Horowicz.

Previamente se presentará el corto argentino Hay secretos. Animación de 3’ 22'', dirigido por Silvana Rodríguez Aguilera y Fabricio Sola

Viernes 24 de enero 20 hs ll Polideportivo Las Flores – Cantu 6990

Proyección de Re Loca

Comedia argentina, dirigida por Martino Zaidelis. Apta para mayores de 13 años.

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López.

Reparto: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Hugo Arana, Gimena Accardi, Walter Cornás, Mago Radagast, Martín Garabal, Valeria Lois

Previamente se exhibirán los cortos Héroes, de 3'10'', dirigido por Juan Pablo Zaramella.

Un día normal, de 1'07'', dirigida Juan Marciano Ferrero.

Bonjour, de 2' 16'', dirigido por Juan Ferrero Belmont Bievelet.

Happy Ending (Final Feliz), de 3’ 53’’, dirigido por Fernando González Gómez.

Viernes 31 de enero 20 hs ll Plaza de la Cooperación - Tucumán y Mitre

Proyección de El cuento de las comadrejas

Comedia argentina dirigida por Juan José Campanella. Apta para mayores de 13 años.

Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director que hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo puede poner todo en peligro. Reparto: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Marcos Mundstock, Nicolás Francella, Maru Zapata.

Previamente se presentará el corto Ian, una historia que nos movilizará, de 9'50'', dirigido por Abel Goldfarb.

Viernes 31 de enero 20 hs ll Plaza Azcuénaga - Camilo Aldao 1200

Proyección de Mamá se fue de viaje

Mamá se fue de viaje es una comedia argentina, dirigida por Ariel Winograd. Apta para todo público.

Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos: Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

Reparto: Diego Peretti, Carla Peterson, Martín Piroyansky, Martín Lacour, Agustina Cabo, Julián Baz, Lorenzo Winograd, Pilar Gamboa, Guillermo Arengo, Muriel Santa Ana.

Previamente se presentará Pixied, un cortometraje de animación de 8' 24’’, dirigido por dirigido por Gabriela Sorroza y Agostina Ravazzola.

Viernes 7 de febrero 20 hs ll Parque Héroes de Malvinas – Ayacucho 4700

Proyección de Re Loca

Comedia argentina, dirigida por Martino Zaidelis. Apta para mayores de 13 años.

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López.

Reparto: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Hugo Arana, Gimena Accardi, Walter Cornás, Mago Radagast, Martín Garabal, Valeria Lois

Previamente se exhibirán los cortos Héroes, de 3'10'', dirigido por Juan Pablo Zaramella.

Un día normal, de 1'07'', dirigida Juan Marciano Ferrero.

Bonjour, de 2' 16'', dirigido por Juan Ferrero Belmont Bievelet.

Happy Ending (Final Feliz), de 3’ 53’’, dirigido por Fernando González Gómez.

Viernes 7 de febrero 20 hs ll Parque de la Cabecera – Av. 25 de mayo desde Bv. Rondeau hasta Av. Carrasco Proyección de Sueño Florianópolis

Comedia argentina, dirigida por Ana Katz. Apta para mayores de 13 años.

Verano de 1990. A pesar de llevar casi dos años de vivir en casas separadas, Pedro y Lucrecia cuentan con 22 años de matrimonio y no se deciden si seguir juntos o divorciarse. Pero volverán a postergar esta decisión, de cara a las vacaciones que se avecinan. Deciden viajar a Florianópolis con sus dos hijos adolescentes en auto y sin aire acondicionado.

Reparto: Mercedes Morán, Gustavo Garzon, Andréa Beltrão, Marco Ricca, Joaquín Garzón, Manuela Martinez, Caio Horowicz.

Previamente se presentará el corto argentino Hay secretos. Animación de 3’ 22'', dirigido por Silvana Rodríguez Aguilera y Fabricio Sola

Viernes 14 de febrero 20 hs ll Plaza Puente Gallego - Camino Viejo a Soldini y Biarritz

Proyección de Mamá se fue de viaje

Mamá se fue de viaje es una comedia argentina, dirigida por Ariel Winograd. Apta para todo público.

Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos: Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

Reparto: Diego Peretti, Carla Peterson, Martín Piroyansky, Martín Lacour, Agustina Cabo, Julián Baz, Lorenzo Winograd, Pilar Gamboa, Guillermo Arengo, Muriel Santa Ana.

Previamente se presentará Pixied, un cortometraje de animación de 8' 24’’, dirigido por dirigido por Gabriela Sorroza y Agostina Ravazzola.

Viernes 14 de febrero 20 hs ll Plaza Berti - Camilo Aldao e Ituzaingo

Proyección de Re Loca

Comedia argentina, dirigida por Martino Zaidelis. Apta para mayores de 13 años.

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López.

Reparto: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Hugo Arana, Gimena Accardi, Walter Cornás, Mago Radagast, Martín Garabal, Valeria Lois

Previamente se exhibirán los cortos Héroes, de 3'10'', dirigido por Juan Pablo Zaramella.

Un día normal, de 1'07'', dirigida Juan Marciano Ferrero.

Bonjour, de 2' 16'', dirigido por Juan Ferrero Belmont Bievelet.

Happy Ending (Final Feliz), de 3’ 53’’, dirigido por Fernando González Gómez.

Viernes 21 de febrero 20 hs ll Parque Alem – Nansen y Paseo Ribereño

Proyección de Mamá se fue de viaje

Mamá se fue de viaje es una comedia argentina, dirigida por Ariel Winograd. Apta para todo público.

Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos: Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

Reparto: Diego Peretti, Carla Peterson, Martín Piroyansky, Martín Lacour, Agustina Cabo, Julián Baz, Lorenzo Winograd, Pilar Gamboa, Guillermo Arengo, Muriel Santa Ana.

Previamente se presentará Pixied, un cortometraje de animación de 8' 24’’, dirigido por dirigido por Gabriela Sorroza y Agostina Ravazzola.

Viernes 21 de febrero 20 hs ll Mercado del Patio – Caferatta 700

Proyección de La odisea de los giles

Comedia argentina dirigida por Sebastián Borensztein. Apta para mayores de 13 años.

Provincia de Buenos Aires, fines del 2001. Un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Al poco tiempo, descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un inescrupuloso abogado y un gerente de banco que contaban con información de lo que se iba a desencadenar en el país. Al enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece.

Reparto: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese, Andrés Parra, Marco Antonio Caponi, Ailín Zaninovich.

Viernes 28 de febrero 20 hs ll Cuatro Plazas – Mendoza y Provincias Unidas

Proyección de El cuento de las comadrejas

Comedia argentina dirigida por Juan José Campanella. Apta para mayores de 13 años.

Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', cuenta la historia de una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director que hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo puede poner todo en peligro. Reparto: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Marcos Mundstock, Nicolás Francella, Maru Zapata.

Previamente se presentará el corto Ian, una historia que nos movilizará, de 9'50'', dirigido por Abel Goldfarb.