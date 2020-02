Lanzan el tráiler de The French Dispatch, lo nuevo de Wes Anderson

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Este martes Wes Anderson reveló el estético póster de The French Dispatch, su nueva película, y explotaron las redes sociales con la imágen. Pasada la temporada de premios y con Parasite como la gran ganadora del cine en 2019, la industria cinematográfica comienza a presentar las pelis que se vienen para este año.

El cineasta texano es una apuesta segura y sus producciones siempre son bien recibidas. En las últimas horas se difundió el tráiler oficial del largometraje que cuenta con un elenco de primera línea en el que destacan Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Adrien Brody, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman y Anjelica Huston, entre otros.

Como era de esperarse y fiel a su estilo y estética, en este primer adelanto se pueden ver muchos encuadres simétricos, paletas de colores de ensueño y situaciones cotidianas de los muchos personajes que entregará esta ficción.

La temática central de la cinta será el día a día de los periodistas de una revista estadounidense radicada en una ciudad francesa ficticia a comienzos del siglo XX. Según fue confirmado por sus productores, su historia abarcará cinco décadas: desde 1925 hasta 1975.

Curiosamente ha sido The New Yorker, medio en el que el director se ha inspirado libremente para la cinta, quien ha revelado las primeras imágenes del elenco, así como el póster oficial, con un diseño que recuerda a los cómics europeos de autores como Renée Goscini o el español Francisco Ibáñez. Cualquier similitud con la realidad, es pura coincidencia.

La película fue rodada en Angulema, Francia el año pasado. La cinta, producida por el sello de Fox Searchlight, compañía adquirida por Disney el año pasado, tiene fecha de estreno el 24 de julio próximo.

Por otra parte, la musicalización del filme estuvo a cargo de Alexandre Desplat, músico franco-griego que ganó dos premios Oscar por su trabajo en The Grand Budapest Hotel y The Shape of Water.