La particular idea de Jim Carrey para hacer "Truman Show 2"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Se cumplen 22 años desde que The Truman Show llegó a los cines y emocionó a todos con la tragicómica historia de Truman Burbank, un infeliz sujeto criado desde niño en un estudio gigante de TV, con su vida planeada según los designios del productor Christof (Ed Harris).

Y parece que Jim Carrey no pudo superar el final abierto que dejó la película y ha compartido en una entrevista a la página Collider, su propia idea sobre lo que le pasó a Truman después de abandonar esa cárcel con forma de reality show: “El show de Truman es algo que hoy existe a un nivel molecular. Ahora todo el mundo tiene un canal al que puedes suscribirte, como su propio pequeño Truman Show, así que con eso se puede hacer algo

"A veces me he preguntado, y me han preguntado, qué ocurrió con Truman después de abandonar la Cúpula”, prosigue el actor. “Y me llevó un tiempo darme cuenta de que también se encontraría muy solo, porque, aunque él haya salido, el resto del mundo quiere estar dentro. Todo el mundo quiere vivir en la Cúpula” (haciendo referencia al mega estudio donde Truman vivió gran parte de su vida).

La popularidad de Truman Show fue enorme en su momento, y su carácter visionario queda claro si pensamos que se estrenó un año antes de la primera edición de Gran hermano. Incluso un trastorno psiquiátrico cuyas víctimas creen habitar una realidad artificial le debe su nombre a la película.

¿Se vendrá la segunda parte que nos muestre a Truman lidiando con su vida a través de las redes sociales?