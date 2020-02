La dolorosa definición de Caniggia sobre la relación con sus hijos

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La familia Caniggia es una de las que registra mayor exposición mediática por boca de sus propios miembros. Y esta vez Claudio, el ex futbolista, dejó de lado su perfil bajo y también se prestó al contrapunto de declaraciones rimbombantes y denuncias cruzadas. En una entrevista televisiva habló de la relación con sus hijos, golpeada por una historia en la que su ex esposa, Mariana Nannis, ha develado hasta situaciones de violencia de género, adicciones y un mar de frivolidad y desamores.

“La situación está más tranquila en comparación con lo que fue meses atrás. No es una situación fácil, pero bueno, con los hijos hubo alguna tensión. En algún momento ojalá se pueda recuperar”, dijo el ex atacante de la selección nacional. Y reveló que con Alexander Caniggia, su hijo mayor, casi ni tiene relación parental. “Con dos de mis hijos estoy bien, y con el otro es normal que no lo esté. Con todo lo que ha pasado y por lo que todos saben que ha pasado en los últimos meses…”, dijo. Entre esas cosas, se cuenta una denuncia de Nannis por violencia de género, y el escándalo desatado a partir de la relación del ex futbolista con la joven modelo Sofía Bonelli y la pelea de ella con los hijos de Cani.

Está en pareja con la modelo Sofía Bonelli.

“Nunca la pasé mal. Obviamente es un tema muy molesto, han pasado un par de cosas que son demasiado molestas… Son acusaciones falsas, ¿por qué la voy a pasar mal? Jamás estuve en un momento malo, deprimido ni nada por el estilo. Sé bien lo que soy, la persona que soy”, dijo.

“La gente que está alrededor y los que me quieren saben cómo soy. La gente que ha compartido momentos conmigo, amigos y mi novia saben quién soy y cómo me comporto. Entonces no tengo que andar dando explicaciones, justificándome ni desmintiendo cada cosa que sale. Eso es una barbaridad”, concluyó.