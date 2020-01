Kiss, Metallica y los Guns: los shows que llegan a Argentina este 2020

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Luego de un 2019 que se lució con visitas de artistas internacionales como Iron Maiden, Paul McCartney, Slayer, The Offspring y Muse, no cabe duda que a este 2020 le quedó la vara muy alta y se va a tener que esforzar mucho para superar a su antecesor, teniendo en cuenta que el dólar se la va a hacer un poco más difícil.

Estos son los shows que ya están confirmados por lo menos hasta la primera mitad del año:

Lollapalooza: El festival más grande de Latinoamérica cumple siete años en Argentina y otra vez dirá presente en el Hipódromo de San Isidro. Los días 27, 28 y 29 de marzo estará llevándose a cabo con una grilla liderada por Guns n’ Roses, The Strokes y el trapero Travis Scott, además de una larga lista de artistas nacionales e internacionales distribuidos en cuatro escenarios mas algunos side shows.

Metallica: La opción metalera de este 2020 estará presentandose en el Campo Argentino de Polo el próximo 18 de abril en marco del WorldWired Tour, con Carajo y Greta Van Fleet como bandas soporte. Y aunque las entradas para esta fecha ya están agotadas, vas a tener la opción de verlo desde la comodidad de tu casa via streaming gracias al servicio de Flow Music XP. Algo es algo.

Billie Eilish: La joven de 18 años que más creció (como artista) en el 2019, llega por primera vez a Argentina para presentarse en dos fechas, el 2 y 3 de junio en el DirecTV Arena. Las entradas para ambas fechas del “Where Do We Go? World Tour” ya están agotadas, pero si sos un verdadero fan seguramente ya tenés tu ticket esperando en algún lugar seguro.

Kiss: Los caras pintadas que no son comandados por Aldo Rico, llegarán a Argentina el 9 de mayo y presentarán su “End Of The Road World Tour” en el Campo Argentino de Polo, en lo que según dicen será su despedida de los escenarios. Si no llegás con la plata para la entrada, el recital también se podrá ver vía streaming y ahí no vas a tener que hacer cola para ir al baño.

Nightwish: Una de las bandas referentes del metal sinfónico regresa al Luna Park para brindar un show el próximo 7 de mayo. Como artista invitado de la banda finlandesa estará presentándose la banda local Boudika.

Creedence Clearwater Revisited: Para los nostálgicos y amantes de la música country, Creedence llega al país por última vez en el marco de su gira "Final Revival Tour" el próximo 17 de marzo, nada mas y nada menos que en el Luna Park y de la mano de sus miembos fundadores que aún viven, Stu Cook y Doug "Cosmo" Clifford.