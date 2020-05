FINNOF: Un festival de narrativas de Rosario al mundo con ganadores de Chile e Irán

En medio del aletargamiento del encierro y aislamiento obligatorio por la cuarentena, la ciudad no deja de ser un faro de producción cultural. Hace una semana, la distancia social no impidió la virtual ya que fue anfitriona de la premiación por streaming en un Facebook Live de las mejores producciones de no ficción en los formatos webdoc, transmedia, podcast, serie web y realidad virtual.

De estas cinco categorías ganaron producciones de Irán, México, Chile y Tres de Febrero, y el documental transmedia sobre el deportista olímpico santafesino Delfo Cabrera, se llevó su presea.

Se trató de la primera edición del Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción (FINNOF), que de por sí es innovador, ya que es el primer festival internacional que premia proyectos narrativos nuevos del periodismo, el documental y la educación. Fue organizado por la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario (DCIM), junto a la Maestría en Comunicación Digital Interactiva y la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia de la UNR.

La convocatoria comenzó en diciembre del 2019 y recibió más de 470 proyectos desde 60 países de todo el mundo, de los cuales fueron pre seleccionadas 4 producciones de cada categoría, con producciones argentinas, así como de Chile, Colombia, Brasil, México, España, Irán y Hong Kong. Las premiaciones fueron a partir del trabajo de un jurado de prestigio internacional en cada una de las categorías (ver apartado).

Patricio Irisarri, organizador del FINNOF desde la DCIM contó a Rosarioplus.com sobre la experiencia: “La ceremonia de premiación fue el 24 de abril pasado, y ya antes de desatarse la pandemia, teníamos prevista una gala en el Teatro Lavarden, con proyecciones, invitaciones especiales y, obviamente, entrega de las estatuillas a los ganadores. Todo esto cambió pero decidimos seguir adelante con el festival y hacerlo en forma virtual, con una transmisión por streaming en redes sociales y fue una buena experiencia porque cumplimos el objetivo de premiar los mejores proyectos y se pudieron sumar cientos de espectadores de todo el mundo”.

La idea del FINNOF es generar un espacio de interacción entre productores y productoras de todo el mundo como punto de encuentro para creadores independientes. “Este año, el festival sería parte del cronograma del 12° Foro Internacional de Periodismo Digital, que también tuvimos que suspender. Si bien la edición virtual de esta primera experiencia salió muy bien, nuestra idea es que la próxima edición sea en un espacio físico y despliegue una serie actividades a las que puedan asistir los públicos de la ciudad y otras latitudes”, aclaró Patricio de cara a la segunda edición en 2021.

La historia de Delfo el corredor olímpico que ahora es transmedia

Sin dudas, para los organizadores del FINNOF “Delfo” es un documental transmedia innovador: “Una historia de un personaje enorme, pero desconocida por muchos, y el proyecto activa un gran número de plataformas, cada una de las cuales cuenta una parte de la historia de este personaje, y habilita experiencias participativas, lúdicas y hasta educativas para que los usuarios descubran las tramas”.

Esta buena sincronización de medios y experiencias, junto a una muy buena calidad del contenido fueron determinantes para hacerse con el premio, para el cual compitió con otras tres producciones en la Selección Oficial de la categoría Narrativa Transmedia, producciones también de muy buen nivel. Un proyecto de México, “Disecciones sobre planos” dirigido por Pablo Martinez-Zarate, otro de Río Negro (Argentina) “La pasión del Maruchito” de Nicolás Martínez y “La guarida del tigre”, de entre Ríos (Argentina) dirigido por Claudia Azcárate.

La comunicadora Lucia Cuffia fue la ideóloga de contar la historia de Delfo Cabrera, para un trabajo final de una especialización en la Facultad de Comunicación, pero no quiso dejarlo ahí, y sumó al resto del equipo que compone la producción, que son todos de Amstrong, el pueblo del corredor olímpico, ellos son Carla Airasca, Fernanda Olagaray, Martín Casse, Martín Urquilla y colaboradores. Con su propuesta de narrativa transmedia ganaron el estímulo del Espacio Santafesino, y pudieron llevarlo a cabo con creces.

“Competimos con proyectos tan zarpados de distintos lugares del mundo, fue un alegrón saber que ganamos, sobre todo por el jurado de lujo que estuvo detrás, especialistas de Argentina, Brasil y Chile con recorridos muy grosos en lo suyo”, contó Cuffía a Rosarioplus.com.

El premio fue “un reconocimiento al compromiso con la historia, lo que hay detrás del proyecto, recuperar una historia que creíamos merece otro lugar en nuestra realidad actual”, precisó, quien a su vez manifestó que todos los del equipo están agradecidos y contentos de esta primera edición del festival. “Rosario, Santa Fe y Latinoamérica merecían un festival de este tipo con proyectos de mucha calidad (los grandes y los autogestivos)”, puntualizó.

La historia de Delfo la conmovía porque “era reconocido pero le faltaba ser contada en nuevos soportes y aunar todas las partes de su historia dispersas, veía que eran como partes de un rompecabezas, y buscamos tejer todas sus aristas: el lado social, el político, su ciudad natal, su vida en Buenos Aires”.

“Cualquier historia de vida tiene muchos aspectos para sacarle jugo. La de Delfo tiene particularidades en lo deportivo nacional por haber ganado la maratón en Londres. Cómo es la historia de alguien que viene de un pueblito muy chico, con condiciones humildes, todo a pulmón, que llegó a correr la Maratón Olimpica en 1948, cuando nadie le tenía fe. De los tres corredores que participaron en aquella contienda, Delfo era la tercera opción directamente. Tuvo mucho viento en contra”, aseguró.

La idea del equipo ahora es que el proyecto circule y se conozca su historia en festivales. “Llevamos la serie documental al Buenos Aires series, donde fuimos reconocidos también aunque no ganamos. El FINNOF nos permitió presentar todo el proyecto transmedia, no solo una de las partes, ya de por sí cuando quedamos seleccionados fue una alegría enorme”.

Las producciones ganadoras de Chile, México, Irán y la Untref

Además del documental transmedia sobre Delfo Cabrera hubo ganadores de otros rincones del planeta en las distintas categorías.

En Serie Web la ganadora fue “La Abuela Sofía” de Argentina, dirigida y protagonizada por Andrés Serebrenik, es un relato documental que cuenta la historia del reencuentro entre un nieto y su abuela, en los últimos años de su vida. Esta coproducción de la Universidad Nacional de Tres de Febrero desarrolla la historia entre los más jóvenes y los adultos mayores, desde una historia de afecto personal. Se cuenta en once capítulos de ocho minutos que se sumergen en la vida cotidiana de estos dos personajes, para recuperar los vínculos y hacerlos más fuertes.

En la categoría Webdoc o documental interactivo, el proyecto ganador fue “Paisajes forenses” de Anne Huffschmid y Pablo Martinez Zarate, una producción mexicana que explora los paisajes de la desaparición forzada y la resistencia forense en América Latina.

En un entorno inmersivo, se navega por videoensayos y fichas de personaje, distribuidas sobre composiciones híbridas entre collage, ilustración y atmósferas sonoras. La mirada del usuario incide sobre el paisaje, lo transforma. Ante la deshumanización, la magia de lo humano.

En Realidad Virtual, donde conocidos son los usos de gafas o cascos de realidad virtual aplicados en la industria del entretenimiento, como los videojuegos, también son aprovechados para contar historias cotidianas de nuestro mundo. Y el proyecto ganador, “Decompensation” del artista iraní Nima Dehghani fue el elegido en su recrear de las etapas psicológicas por las que pasan los refugiados al moverse y establecerse en un nuevo contexto social/cultural a lo largo de muchos años.

La propuesta desplaza al espectador para contemplar el desplazamiento del refugiado. La experiencia inmersiva proporcionada por la realidad virtual puede aumentar la empatía, a través de la experiencia sensorial. Al activar el cuerpo y los sentidos, la realidad virtual trae nuevas topologías de emoción, placer y pasión al paisaje de la interacción.

Finalmente, la categoría que va entrando en la comunidad local sonora es el Podcast, y los productores chilenos Catalina May Trejo y Martín Cruz Farga, por su proyecto “Las raras”, eran merecedores absolutos del premio, ya que “han marcado un rumbo sobre cómo contar historias documentales desde el lenguaje sonoro”.

Este Podcast cuenta relatos de no ficción que los autores denominan “Historias de Libertad”, donde entran en la intimidad de los personajes, quienes con sus acciones y decisiones de vida desafían las normas, se rebelan frente al statu quo y así amplían los límites de lo que es posible.

“Sus producciones se destacan por la densidad de las historias que narran, historias de lucha, superación, organizadas en guiones fabulosos, grabadas y editadas en forma muy prolija. Los paisajes sonoros que logran son realmente cautivadores”, aseguró el joven organizador, quien agregó que compitieron con tres proyectos de Argentina, uno de ellos de Rosario, de la querida Radio Universidad, el podcast “HIpócrates Rules” dirigido por Juan Ignacio Isern.

Un jurado internacional de lujo

El Jurado del FINNOF se compuso de personas de reconocida trayectoria, profesional y académica, en los campos de acción de las categorías definidas para la premiación. La etapa de selección de proyectos estuvo a cargo de Anahí Lovato (Argentina), Gisela Moreno (Argentina), Jorge Vazquez Herrero (España), Vicente Gosciola (Brasil) y Sergio Romero (Argentina).

Luego, cada una de las categorías en competencia reúne a tres jurados evaluadores, que seleccionarán las producciones ganadoras. En la categoría serie web el jurado está conformado por Jacarandá Correa (México), Leonardo Murolo (Argentina) y Alejandro Ángel Torres (Colombia). En webdoc, Rosemarie Lerner (Perú), Álvaro Liuzzi (Argentina) y Arnau Gifreu (España). En tanto, en categoría realidad virtual el jurado lo integran Gina Valenti (Argentina), Lionel Brossi (Chile) y Patricia Peña (Chile). En transmedia, evalúan Damián Kirzner (Argentina), Fernando Acuña (Chile) y Denis Renó (Brasil). Por último, en categoría podcast son jurados María Mansilla (Argentina), Tomás Perez Vizzón (Argentina) y Mariano Pagella (Argentina).