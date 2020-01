Estas son las 20 series más esperadas que llegan en el 2020

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Este 2020 los seriéfilos van a tener mucho trabajo y horas acumuladas en el sillón o la cama, ya que el panorama de series para este año será igual o más movido que el del año pasado. Ya que no solo se estrenan una gran cantidad de series, sino que entran en juego una enorme de proliferación de plataformas de streaming que se suman a las ya conocidas: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Sky, Filmin y AppleTV.

Con una gran diversidad de géneros, formatos y estilos estas son algunas de las series mas esperadas de este año que recién se está estrenando:

1- Drácula

Dentro de las primeras series estrenadas del año es uno de los mitos literarios mas famosos. El conde Drácula llega a la televisión on demand con nuevos cuentos, donde mezclando drama y horror viajará desde Europa del Este hasta batallar con los descendientes de Van Helsing, obviamente dejando varios cuellos mordidos. Se estrenó el 4 de enero y ya la podes encontrar en Netflix.

2- The Mandalorian (2da temporada)

Si todo sale bien, en marzo llegaría la segunda parte de las aventuras del Mandalorian y Baby Yoda, el personaje verde que luego de volver loca a internet generando cientos de memes, se ganó el corazón de todos. ¿La mala noticia? Disney+ no llegará a la Argentina hasta fin de año...pero seguramente ya viste la primer parte por otro lado. ;)

3- Sex Education (2da temporada)

La serie británica sobre educación sexual tendrá su segunda vuelta a mediados de enero. Esta segunda temporada que contará con 8 nuevos episodios, promete poner tensión en la relación de los protagonistas y un brote de clamidia en la secundaria Moordale (donde se desarrolla gran parte de la historia)

4- Star Trek: Picard Entre tanto batallón de series y peliculas de Star Wars, Amazon apuesta por el regreso de Patrick Stewart a su legendario papel como el capitán Jean-Luc Picard para darle un empujón a la nueva serie de Star Trek que se estrenará el 24 de enero y que ya prometieron que se mantendrá bastante fiel a la historia original de la franquicia. 5- Homeland (8va temporada) Luego de haber sido prometida para junio del 2018, y haber sido reprogramada para el otoó del 2019, finalmente la última temporada de 12 capítulos sobre la agente antiterrorista llegará el 9 de febrero (esperemos). 6- Hunters ¿Se acuerdan de Tarantino dirigiendo a Brad Pitt mientras mataba nazis? Ahora es el turno de Jordan Peele ("¡Huye!", "Nosotros") como productor de la serie que tendrá como protagonista a nada mas y nada menos que Al Pacino como el líder de un grupo organizado de cazadores de nazis en la Nueva York de los años '70. 7- La casa de papel (4ta temporada) El fenómeno mundial vuelve luego de batir récords con su tercer temporada, que tuvo mas de 30 millones de reproducciones en su primer semana de estreno. Y esta nueva entrega seguramente nos va a dejar con la duda otra vez: ¿Será la ultima aventura de la banda de ladrones? 8- Westworld (3era temporada) La serie de ciencia ficción de Jonathan Nolan y Lisa Joy encara su temporada más misteriosa tras un año sin estar en la pantalla chica. Por eso vuelven recargados con la incorporación de Aaron Paul, ¡Si, el de Breaking Bad!

9- Cursed

Otras de las joyitas que nos va a traer Netflix este año, fue escrita por el legendario Frank Miller y sigue a Nimue, una joven destinada a convertirse en la Dama del lago, la misma que le entrega a Excalibur a el rey Arturo. Su primer temporada tendrá 10 episodios y aunque será una historia mitológica, tocará temas muy de nuestra época: la destrucción del mundo natural, el terror religioso y la guerra.

10- The Falcon and The Winter Soldier

Obviamente los súper héroes marvelitas no se iban a quedar sin su propia serie. Ambientada luego de los eventos de "Vengadores: Endgame", Bucky formará equipo con el nuevo Capitán América y juntos serán los primeros del universo cinematográfico de Marvel en probar suerte en el terreno de las series. Si tienen buena química en la pantalla chica, es muy probable que la televisión on demand también comience a ser invadida por más Vengadores.

11- Better Call Saul (5ta temporada)

La serie "hija" de Breaking Bad, parece estar alcanzando a su serie madre y ya tiene la misma cantidad de temporadas que la original sin dejar de sorprender por los caminos del queridísimo Saul. ¿Qué tiene preparada esta nueva temporada? Seguramente mas casos de desastre moral.

12-Snowpiercer

Inspirada en un cómic francés, esta nueva serie tendrá a Jennifer Connely seguiendo a los pasajeros del Snowpiercer, un gigantesco tren en movimiento perpetuo que recorre el mundo transportando los restos de la humanidad siete años después de que el mundo se convierta en un desierto helado. Spoiler alert: le da la razón a Greta Thunberg.

13- Avenue 5

El Dr. House nunca creyó que iba a estar al mando de una nave espacial turística, pero parece que asi son las cosas en Avenue 5. La nueva serie de humor "espacial" de HBO donde Hugh Laurie tendrá que lidiar con un desperfecto técnico de una nave llena de pasajeros en el medio del sistema solar. Lo de todos los días.

14- The Boys (2da temporada)

Porque no todo es Marvel o Dc, ni Batman o Iron man, vuelve la serie sobre los súper héroes más polémicos del mundo. Esta segunda temporada llega más rápido que Flash, luego del inesperado éxito que tuvo la primera parte. RosarioPlus.com la recomienda.

15- The New Pope

El 11 de enero llega por fin a HBO la secuela de una de las miniseries más estéticamente hipnóticas de los últimos tiempos. Paolo Sorrentino cuenta en esta ocasión la llegada de un nuevo papa, Juan Pablo III (John Malkovich), quien llegará al papado con el desafío de llegar a la suela de los zapatos de su predecesor, interpretado por Jude Law.

16- La conjura contra América

David Simon vuelve con una nueva miniserie protagonizada por John Turturro y Winona Ryder. En esta ocasión adapta la novela homónima de Philip Roth que sigue a una familia judía que ve cómo asciende al poder un nuevo presidente xenófobo y fascista en los años 40.

17- Impeachment: American Crime History

American Crime Story llega a su tercera entrega con Impeachment, que narrará el proceso parlamentario contra Bill Clinton tras el escándalo de Monica Lewinsky. Ryan Murphy entra de lleno en uno de los casos más escandalosos de la política.

18- The Walking Dead: World Beyond

Diez temporadas en progreso y 'The Walking Dead' sigue siendo una de las series más vistas a nivel mundial. Y como no parece una razón para parar, hay un nuevo spin-off en el que al mejor estilo "Stranger Things" sigue a un grupo de adolescentes que se han criado entre muros y protegidos durante todo el apocalipsis zombi.

19- Mrs. America

Cate Blanchett encarna a la polémica legisladora Phyllis Schlafly, una de las más importantes oponentes a la enmienda de igualdad en una miniserie ambientada en los años 70. Rose Byrne y Uzo Aduba encarnan a algunas de las más prominentes activistas feministas de la época.

20- AJ and The Queen

En enero estará disponible en Netflix esta serie sobre el viaje de una drag queen a través de Estados Unidos para llevar su espectáculo por el país junto a una niña de diez años. RuPaul protagonizará la serie en el papel de Ruby Red y a su lado está la joven actriz Izzy G.