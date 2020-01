Emma Watson esconde 2 mil ejemplares de "Mujercitas" en 38 países distintos

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Mujercitas, una de las novelas mas queridas por los lectores, será llevada nuevamente al cine con Emma Watson como una de las protagonistas. Y con motivo de su lanzamiento, la actriz ha decidido compartir una curiosa promoción a través de sus redes sociales: escondió dos mil copias de la novela en 38 países distintos y ahora todo el mundo esta siguiendo las pistas que parece dar a través de sus instantáneas en redes.

“¡Estoy emocionada de revelar un esfuerzo global con The book fairies para esconder dos mil copias de Mujercitas! #LWBookFairies comienza hoy y tendrá alrededor de unas cien diferentes ediciones del clásico de Louisa May Alcott para celebrar el lanzamiento de la película de Mujercitas, cada uno tiene una nota especial realizada por mí en su interior. 38 países están envueltos en la campaña, y va a ser el mayor evento de cuentos de hadas de siempre, sigue el hashtag para ver donde serán escondido en los próximos días. ¿Crees en los cuentos de hadas?” escribió la joven actriz en su cuenta de Instagram.

Pero no es la primera vez que esta apasionada de la literatura hace una movida de estas. En el 2016, Watson se unió a Books on the Underground, y escondió varios ejemplares de su última lectura por las estaciones del metro de Londres. Mom & Me & Mom es el título de la novela en cuestión, la séptima entrega de la serie de autobiografías de Maya Angelou, que también forma parte de la lista de libros del club feminista Our Shared Shelf que ha fundado la intérprete.

Emma Watson (Meg), Saoirse Ronan (Jo), Eliza Scanlen (Beth) y Florence Pugh (Amy) son las hermanas March en la nueva Mujercitas, mientras que Laura Dern interpreta a su madre y Meryl Streep es la viuda tía March. A Timothée Chalamet le corresponde el papel de Theodore Laurence, el vecino y pretendiente de las muchachas. El film llegará a la cartelera argentina en la segunda semana de Enero.