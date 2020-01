Eminem usó una canción de Spinetta para su nuevo disco

Escrita por: Redacción Rosario Plus

A veces la música da giros inesperados, y con la ayuda de la tecnología músicos de distintas generaciones que ni siquiera se conocieron pueden unirse en una canción. O por lo menos parece que así lo pensó Eminem cuando escuchó a Pescado Rabioso y decidió incorporar una de las canciones del disco "Pescado 2", de 1972, en su nuevo disco, "Music to be Murdered By".

"Ámame petiribí. Ama siempre", cantaba el Flaco en la canción "Petiribí", compuesta junto a Black Amaya y Carlos Cutaia. Y casi 50 años después, uno de los raperos de más renombre del rap estadounidense sampleó la canción y la rebautizó "Stepdad" (padrastro) agregándole la cadencia propia del hip-hop y con una letra propia de Eminem, que sigue cantando como si fuera un adolescente aunque ya tenga 47 años: "Yo, yo odio. A mi, mi padrastro".

Pero no es la primera vez que el rapero y el rockero parecen estar unidos: la canción "Petiribí" fue editada el mismo año en el que nació Eminem, y el disco anterior del músico estadounidense, editado en 2018, se titula Kamikaze, igual que el magistral álbum de 1982 del Flaco. ¿Empezó a llegar la magia spinetteana al país del norte?