El vídeo que le saca ficha a los usuarios de las redes sociales

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Cada vez son más los usuarios de lengua hispana que incursionan en TikTok, la red social de origen chino que consiste en crear videos cortos para compartirlos. Esta aplicación te permite hacer videos que van desde los 3 a los 15 segundos o si deseas puedes extenderlos a 60 segundos, por lo que muchos consideran que es el sustituto de Vine.

Si bien su éxito mundial es indiscutido, de a poco comienza a ganar fuerza en Argentina. Muchos chicos despliegan el humor en la nueva red social y generan contenido que se viraliza a las otras plataformas.

Tik Tok social salió a la luz en el 2016, sin embargo recién en 2018 comenzó a crecer su popularidad, cuando comenzó a estar disponible en más de 150 países y en 75 idiomas. Actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios.

Esta vez, los internautas rescataron un video del usuario @ferminbo quien creó una parodia de Toy Stoy, llamada App Story, en el que los personajes caracterizan a las aplicaciones móviles más populares. Facebook, Twitter, Snapchat, y hasta el mismo Tik Tok protagonizan el video viral que se ríe de las particularidades de los usuarios de cada una de ellas.

"Me sentí profundamente identificada con Twitter dándole coscachos a Tik Tok", "Me hizo reír mucho", "Me estallo con el de se cayó Instagram", son algunos de los comentarios que cosechó el video que ya cuenta con más de 500 mil likes.

¿Cómo usar Tik Tok?

Para empezar, hay que descargarse la aplicación en tu celular, es posible encontrar la versión iOS y Android. Después, en "el inicio", se verán las principales publicaciones de perfiles populares disponibles seguir.

En cada video está la opción de poner me gusta, dejar un comentario o guardar la canción que está sonando en ese clip, así como la opción para compartir.

Para grabar un video hay que presionar en el signo más (+) que se encuentra dentro de la pantalla principal. Después de hacerlo, se abrirá una ventana y podrás optar por añadir música o sonido así como activar algún filtro, el temporizador, o cambiar la velocidad y listo.