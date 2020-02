El escrache de Noelia Marzol a un admirador que se desubicó con una foto

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Noelia Marzol, mediática que empezó como secretaria de Marley y hoy descolla como actriz y bailarina en la obra Sex, escrachó a un admirador que en su cuenta de Instagram le envió una foto de su pene.

"Qué linda que estabas ayer en la obra (Sex) Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba", la saludó el fan en cuestión. "¿Cómo te trata el lunes? Buen día", acotó, por mensaje directo.

Y sin que nada le diera pie, envió una foto de su miembro erecto y remedó a Juan Darthés: "Así me ponés con tus fotos".

Marzol demostró saber cómo defenderse del acoso en las redes. "Tuve una conversación muy larga con este sujeto... Intenté explicarle varias cosas, pero entiende. ¿Alguien me ayuda? @nicosciorilli, la conversación completa me la guardo. Pero si insiste la publico también", avisó la bailarina. Y cerró con un remate: "No aprenden más muchachos".

Para colmo, luego otras seguidoras de Noelia expresaron su solidaridad y le comentaron situaciones similares con el mismo fan. "A mí me pasó algo parecido con ese sujeto. Hace un tiempo hice match en Tinder y cuando me agregó al Instagram, lo primero que hizo fue mandarme foto de su miembro e insistía con tener conversaciones eróticas cuando ni lo conocía", dijo una. "¡Espero que ahora haya aprendido algo!", respondió Noelia.