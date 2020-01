El divertido cruce entre Pablo y Migue Granados por Newell's y Central

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Un desopilante cruce futbolero protagonizado por el humorista rosarino Pablo Granados y su hijo “Migue” tuvo lugar en Twitter este miércoles. Todo comenzó con un “like” del conductor de Últimos Cartuchos a una publicación sobre Central, lo que enojó a su padre, hincha fanático de Newell’s.

El “like” fue capturado por la cuenta @outofcarc y Migue respondió con un tema canalla: “Vos querés insinuar que yo estoy loco y borracho como el puma y como el chacho y alentaaaaaaa llegaron la guerrerooo auriazulll se pinta el carnavallll. Y no. Es la colección de un amigo”.

"Qué estás haciendo nene?", escribió el actor y conductor de 54 años llamando la atención de su hijo, y agregó: "¿Querés que te desherede?". Redoblando la apuesta y poniendo en juego su humor característico, Migue respondió: "Bue tampoco hay mucho...".

"Hijo si no querés que se pudra compartí ya esta foto de mi colección leprosa, así vuelve a reinar la paz y la armonía en esta familia ok? Con esto no se jode", acertó Pablo adjuntando una imagen de sus camisetas rojinegras.

Asimismo, Migue volvió el cruce aún más picante: "Bueno dale. Voy a compartir una foto...", respondió junto una fotografía en el que se lo ve con Eduardo “Chacho” Coudet, uno de los mayores ídolos del Club de Arroyito. "Gran foto con el Chacho! Ahí te mando esta si te sirve...", replicó Pablo con una imagen junto a Lionel Messi y Maxi Rodriguez.