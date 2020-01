Dyhzy lució una bikini de una marca rosarina y se dispararon las ventas

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La relación entre la moda y la política ha sido analizada ampliamente para comprender su sentido a la hora de expresar una identidad y, en el caso de las mujeres y disidencias implicadas en la escena política, la construcción del poder.

Crema Boutique de Goce es un pequeño emprendimiento de lencería de Rosario que vende sus productos online y este lunes llegó a todo el país de la mano del hijo de Alberto Fernández. O mejor dicho gracias a Dyhzy, el personaje artístico drag y cosplayer de Estanislao.

Dyhzy mostró en su cuenta de Instagram una bikini del proyecto que encabeza Lupa Rcihetta.

Todos los mundos y todas las formas

La emprendedora rosarina contó en diálogo con Rosarioplus.com que la marca nació el año pasado y desde un principio se pensó con una lógica diferente a la del mercado.

"Estamos acostumbrados a generar stock y vender lo que tenemos. ¿Por qué no pensar en vender lo que la gente te pide? Pensé en trabajar a pedido para no tener remanente de ropa, por el lado económico, y el otro para que todos los cuerpos se puedan ver incluidos dentro del proyecto. Esto se articula con que milito el feminismo hace muchísimo tiempo" contó Lupa sobre los inicios de Crema.

"Tanto Cristina (Fernández de Kirchner) como el feminismo incidieron en esta decisión que tomé que la marca tenga específicamente una inclusión. Nosotras amoldarnos a las necesidades de las personas en lugar de que las personas tengan que preocuparse por amoldarse a la propuesta de una marca" detalló.

Pese al crecimiento ininterrumpido y a una estructura que se agrada mes a mes, la responsable del a marca afirma que "no dejaría nunca de trabajar a medida". "Siento que mi compromiso político viene desde ahí, la militancia de un mundo donde quepan todos los mundos y todas las formas" subrayó.

A la medida de Dyhzy

El año pasado la marca sorprendió a sus seguidores con una línea de corpiños bordados con la palabra Sinceramente, por el libro de Cristina Fernández de Kirchner.

En esta ocasión, le envió el llamativo traje de baño a Dyzhy y en pocas horas comenzó a crecer el número de seguidores de la marca y se multiplicaron los pedidos.

Dhyzy lució en su cuenta de Instagram, con el mensaje: “Tu la jodiste con todas nosotras”, con una peluca rosa y un cigarrillo en su mano derecha. La publicación llegó a conseguir más de cien mil ‘me gusta’ y sus seguidores no escatimaron en elogios al momento de comentar.

"Decidí mandárselo luego de la asunción presidencial de Alberto, cuando vi a Estanislao y a su compañera Natalia. Les escribí y les dije que me conmovía muchísimo, que representan el futuro y que había cambiado muchísimo el paradigma viéndolos a ellos como familia presidencial. Entender que esa familia me representa mucho más que el concepto de familia tradicional, poco inclusiva, que no da lugar a relajarse y a propuestas diferentes" destacó la emprendedora local.

"Me genera muchísima admiración él como drag queen. En esas conjugaciones decidí enviarle algo y enseguida me respondió, decidimos los talles y estuvo buenísimo" indicó.

Si bien el emprendimiento apuesta por los conjuntos de ropa interior, este verano presentaron cinco modelos de bikini. Uno de ellos es el que pudo verse este lunes en la cuenta de Dyhzy.

"Por supuesto que trajo repercusiones y aumentaron los seguidores, pero lo que más me gustó es que las personas que ya seguían Crema se re hermanaron con la marca y me llegaron muchos mensajes de amor y felicitaciones. Bienvenidas sean las personas nuevas y ampliarnos permanentemente, pero es hermoso sentir el amor del club de las pibas" contó Lupa.

"No soy una persona que le regalé tantas cosas a personas famosas porque me gusta sentirme representada por el mensaje que pasan esas personas" confesó la emprendedora en contacto con este medio y puso en discusión, una vez más, las modalidades de trabajo de muchas marcas que trabajan con "influencers" sin tener en cuenta el mensaje que estos brindan.