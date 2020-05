Duki anunció que vuelve a las batallas de freestyle

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Todo lo que se venía dando en materia de freestyle, también sufrió el parate provocado por el coronavirus y la consecuente cuarentena, pero para ir subiendo la manija Dtoke y Papo ya estuvieron comentando en Instagram sus ganas de retomar las batallas ni bien se levante el aislamiento social obligatorio.

"Cuando termine la cuarentena, haya una vacuna y autoricen los eventos multitudinarios vamos a competir a una plaza, avisamos vamos a estar en tal plaza mañana y la rompemos” dijo Dtoke, y Papo agregó: “Lo hacemos con un fin solidario”.

Duki, Paulo Londra y Dani: de las plazas a los grandes escenarios

Luego del anuncio, Duki no tardo en aparecer en sus historias de Instagram dando la noticia que muchos fans estaban esperando hace mucho tiempo: “Acabo de ver un vídeo del vivo del Dto y el Papo. Son mis amores y mis jefes, porque cuando yo empecé a rapear y competir, ellos eran los reyes. Yo me sumo guacho. Si vuelven a las plazas a batallar yo batallo ese día. Codo a codo con ustedes que siempre me bancaron”.

Cuando su carrera musical comenzó a repuntar, Duki se retiró de la escena en el 2017 arrancando la historia que ahora ya todos conocen. Pero sin duda este regreso puede marcar un nuevo "antes y después", no solo por el hecho de volver a verlo otra vez en las batallas de freestyle, sino por revivir las masivas convocatorias en las plazas.