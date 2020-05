Detuvieron al médico de Moria que decía tener la cura del Coronavirus

Escrita por: Redacción Rosario Plus

En la tarde del jueves detuvieron en su consultorio al doctor Rubén Mühlberger, un personaje que se hizo famoso allá por el año 2008, cuando su paciente estrella, Moria Casán, popularizó su “tratamiento ortomolecular”. Este jueves lo detuvieron luego de una inspección donde se detectaron medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento.

En marzo pasado volvió a ser noticia, más allá de ser el doctor de figuras del espectáculo, por promocionar un antídoto en el programa de Moria que aseguraba curar el Coronavirus. La propia diva aseguraba que “el doctor tiene todo el protocolo para el Coronavirus” y en su consultorio un cartel rezaba “Contamos con el antiviral para el COVID-19. El único nutraceútico con la cantidad de oligoelementos y vitaminas para bloquear los virus del COVID-19. Consultanos”. Y sí, mucha gente caía en la trampa.

Ojalá que no lo suelten. @RubenMuhlberger es un delincuente peligroso. Y ojalá que también investiguen a sus cómplices. pic.twitter.com/uOBbTjmiAb — Sospechoso Javier Smaldone (@mis2centavos) May 14, 2020

En su momento, el programa Intrusos le habían saltado con los tapones de punta y condenaron la promoción del falso antídoto: "No hay vacuna, la están buscando, no es así es la única manera que no camine y no transite el virus. Lo del Doctor es vitamina, nada más que vitamina" agregó Jorge Rial.

Parece que finalmente el engaño se terminó y el falso doctor fue detenido en su clínica de medicina estética por no tener habilitado su establecimiento para atender pacientes, luego de un allanamiento llevado en conjunto por el Ministerio de Salud de la Nación y la División de Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad.