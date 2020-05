Descubren la posible influencia otaku en los looks de Rosalía

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Que todos los artistas logran sus obras a partir de la inspiración que les generan otros artistas, no es ninguna novedad. Pero una reciente tendencia que inició en Twitter dejó al descubierto la posible e inesperada tendencia que podría llegar a tener Rosalía a la hora de elegir que ropa ponerse.

En la red social del pajarito, los usuarios comenzaron un juego que consistía comparar a distintos famosos con distintas cosas con la pueden llegar a parecerse. De esta manera se comparó a Rihanna con un plato de pollo asado, a Michael Cera con una lampara y hasta a Kanye West con una marmota...en fin, cosas de Twitter.

Michael Cera as lamps: a thread pic.twitter.com/C8vG9VWO0V — a (@aine__) April 15, 2019

Pero en el caso de Rosalía, el juego fue un poco mas allá con la cantante española porque las comparaciones empezaron a estar demasiado emparentadas con el mundo del anime y sus fans terminaron encontrando varios parecidos entre las formas que tiene de vestirse con los looks de distintos personajes de series y películas de animé. ¿Casualidad o coincidencia? No lo sabemos, pero no sería de extrañar que Naruto, Evangelion o Akira tengan tanta influencia como el flamenco para la cantante.